Özgür Özel cenazede yuhalandı, CHP'den tepki geldi: Şehit varsa sorumluluk ülkeyi yönetenlerdedir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesinde bir grup tarafından yuhalandı. Yaşamını yitiren askerin bir yakını, Özgür Özel'in yuhalanmasına tepki gösterdi. CHP'li Gökhan Zeybek, yaşananlara ilişkin, "Bugün şehit varsa sorumluluk bu ülkeyi 21 yıldır yönetenlerdedir. Sorgulayacağız" dedi.

Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Enis Budak'ın cenazesi, Manisa'da toprağa verildi.

Enis Budak için ailesinin yaşadığı Yunusemre ilçesinde tören düzenlendi.

Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Törene katılan Özgür Özel, camiye girerken bir grup tarafından yuhalandı.

Cenazeye katılan bazı kişilerin yuhaladığı Özgür Özel, korumalar ve güvenlik eşliğinde caminin bahçesine girdi.

Özel, burada da "Özgür dışarı" sloganlarıyla karşılaştı.

Cenaze namazı sırasında da gerginlik devam etti.

"HERKES BAŞIMIZIN TACIDIR"

Hayatını kaybeden askerin bir yakını, Özel’in yuhalanmasına tepki göstererek, “Bırakın da acımızı yaşayalım. Şehidimizi mahcup etmeyelim, herkes başımızın tacıdır” ifadelerini kullandı.

CHP'DEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Özgür Özel'in cenazede yuhalanmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zeybek, "Genel Başkanımız Sn. @eczozgurozel ‘e Manisa’da, şehidimizin cenazesinde kurgulanmaya çalışılan provokasyon girişimini kınıyorum! Bu tepkilerin muhatapları “3-5 Mehmet öldü diye Meclis toplanmaz” diyenler ve şehitlerimize “kelle” diyenler olmalıdır" dedi.

Zeybek, şöyle devam etti: "Şehit veriyoruz, badanasız, boyasız, briket evlere koca koca bayraklar asıyoruz sonra Meclis'te bildiri yayınlıyoruz! Cumhurbaşkanı da şehidimizin tabutuna elini koyup elinde mikrofonla siyaset yapıyor ve bir sonraki terör olayına kadar konu kapanıyor. Biz artık burada yokuz! Bugün şehit varsa sorumluluk bu ülkeyi 21 yıldır yönetenlerdedir. Sorgulayacağız."