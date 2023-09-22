Özgür Özel: CHP Genel Başkanı onun bunun emanetçisi olmaz

CHP Grup Başkanvekili ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "emanetçisi" olduğuna yönelik iddia ve söylemlere cevap verdi. Özel, " Ben CHP'nin Genel Başkanlığı'na adayım. CHP Genel Başkanı onun bunun emanetçisi olmaz. Bir tane emanet var, emanetin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk" dedi.

CHP Grup Başkanvekili ve CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Ben CHP'nin Genel Başkanlığı'na adayım. CHP Genel Başkanı onun bunun emanetçisi olmaz." dedi.

Armağan Çağlayan programına konuk olan Özgür Özel, gündemi ve adaylık sürecini değerlendirdi.

Çağlayan'ın, "Sizinle ilgili iki şey söyleniyor. 'Özgür Bey Ekrem İmamoğlu'nun ön gösterimi.' Yani siz seçimi kazanacaksınız, sonra Ekrem Bey'in siyaset yasağı almayacağı kesinleşince bir Kurultay'a daha gidilecek. Yerinizi Ekrem Bey'e bırakacaksınız. Böyle bir şey var mı?" sorusuna yanıt veren Özel şunları söyledi:

"EMANETİN SAHİBİ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK"

"Külliyen yalan. Zaten akla mantığa da aykırı bir şey. Bir, eğer bir değişim olmazsa İstanbul'da tehlikede diye bakıyor Ekrem Bey ve mutlaka bir değişim olması lazım, bir heyecan yaratmamız lazım, hep birlikte çalışmamız lazım diyor. Biz de inanıyoruz. Kurultay'ın sonucu ne olursa olsun var gücümüzle asılacağız ve İstanbul'u kazanmak istiyoruz. İstanbul'un kazanılması kadar önemli bir şey yok. Bu konuda Ekrem Bey ben İstanbul'a mühürlüyüm diye pozisyonunu söyledi. Ben CHP'nin Genel Başkanlığı'na adayım. CHP Genel Başkanı onun bunun emanetçisi olmaz. Bir tane emanet var, emanetin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk. O emaneti şimdi sayın Genel Başkanımız taşıyor. Yarın nasip olursa da biz taşırız. Atatürk'ten alınan bir emanetin emanetçiliği olmaz. Kayıt altında da bunları söylüyoruz. İstanbul'u kazanan Ekrem İmamoğlu'nun önünde, önümüzdeki döneme yönelik elbette çok önemli bir siyaset yürüyüşü vardır. Bu nereye varır, ne olur ne biter o ayrı."

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI

Özel ayrıca, CHP'nin önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını bütün üyelerin, 5 milyon üyemizle adayımızı bütün üyelerimize sorarız. Anketlere bakarız, kesin kazanacak adam kimse onu yaparız. Bundan sonraki süreçte böyle bir başka yanlışla zaman harcamayız."