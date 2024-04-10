Özgür Özel, CHP'nin eski genel başkanlarının bayramını kutladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın'ın bayramını kutladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki Genel Başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonda görüştü.

Özel, görüşmelerinde önceki genel başkanların ve ailelerinin Ramazan Bayramı'nı kutladı ve iyi dileklerini iletti.

Özel, ayrıca 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile de görüşerek, Sezer ailesinin Ramazan Bayramı'nı kutladı.