Özgür Özel: CHP'nin sol-sosyal demokrat kriterleri görmesi, cesur olması lazım

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, seçim öncesi ve sırasında önemli hatalar yaptıklarını belirterek, "CHP açısından en önemli hata kendi olmamaktı" dedi. Özel, "CHP'nin kendini var eden sol, sosyal demokrat kriterleri görmesi, kime dokunması gerektiğini bilmesi, kimin için siyaset ürettiğini bilmesi, cesur olması lazım" değerlendirmesini yaptı.

CHP Genel Başkan adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, FOX TV'de İlker Karagöz'ün gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP'nin başının üzerinde yüzde 25'lik görünmez bir cam tavan olduğunu belirten Özel, "Yüzde 25'i çok iyi okumak lazım. 4 kişiden 3'ünün oyunu almadığınız bir durumda bu partinin oturup düşünmesi lazım. 20 yıl geçti, ülkeyi yöneten iktidarın Türkiye'ye ne yaptığı ortada. Bir yıl önce Erdoğan yüzde 60'la kaybediyordu. Böylesi bir dönemde bu seçimi kaybetmememiz gerekiyordu. Ama biz önem atfettiğimiz seçimi kaybettik" değerlendirmesini yaptı.

Seçimin kaybedilmesinin pek çok sebebi olduğunu belirten Özel, "Artık bizim bahane üretme hakkımız yok. Elbette seçimin öncesinde kullanılmaz inanılmaz kamu gücü, yapılan dezenformasyon, sahte klipler, Anadolu Ajansı'ndan TRT'ye kadar Cumhurbaşkanı'nın yalanlarının yaygınlaştırılması, her şey aleyhimizeydi" ifadelerini kullandı.

"CHP BAŞKA BİR YERE SAVRULDU"

Seçim öncesi ve sırasında önemli hatalar yaptıklarını belirten Özel, şunları kaydetti:

"CHP açısından en önemli hata kendi olmamaktı. Yani Türkiye'yi bir ittifak mecbur kılan bir rejimle karşı karşıyayız. CHP tek başına yüzde 50+1 alamıyor. Bunun geçmişten gelen bugüne dair hem yapısal hem de yönetimsel sorunları var. Bunları ayrıca tartışacağız. Hata şuradaydı; ben nerede durayım, bunun yanında durayım, bunun karşısında olayım gibi CHP'yi CHP yapan değerlerle değil de bir ittifak mecburiyetiyle CHP kendi kimliğini savunur bir halden başka bir yere savruldu."

"KİMİN İÇİN SİYASET ÜRETTİĞİMİZİ BİLMEMİZ LAZIM"

Özgür Özel, şunları ifade etti: "Ya emekten yanasındır ya değilsindir. Ya işçiden yanasındır ya değilsindir. Ya küçük esnafı savunuyorsundur ya da savunmuyorsundur. O yüzden CHP'nin kendini var eden sol, sosyal demokrat kriterleri görmesi, kime dokunması gerektiğini bilmesi, kimin için siyaset ürettiğini bilmesi, cesur olması lazım."

EKREM İMAMOĞLU MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili soruya Özel, "Ben bütün CHP'lilerin desteğini istiyorum. Ekrem Bey'le iletişimimiz her zaman vardı, bundan sonra da olacak. CHP değişsin ve güçlensin isteyen herkesin desteğini istiyorum. Öyle gizli kapaklı değil; açık, şeffaf, kol kola, omuz omuza yol yürümeye hazırım. Yeter ki CHP kimliğinde CHP'nin değerlerine bağlı, etik ve iyi niyetli, kişisel çıkarlardan uzak, partinin iyiliğini isteyen herkesle birlikteyim" cevabını verdi.

Özel, "Bu yürüyüşün adı parti içi iktidar mücadelesi falan değil. Onlar kolay... Bu yürüyüşün adı, önümüzdeki seçimlerde iktidar yürüyüşü" dedi.

"CUMHURBAŞKANI ADAYINI ÜYELER BELİRLEYECEK"

'Genel Başkan seçilmeniz durumunda önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olur musunuz yoksa Ekrem İmamoğlu mu olur?' şeklindeki soruya Özel, şu yanıtı verdi:

"Bir sonraki seçimle ilgili uzlaşımız ve inancımız şu; benim cumhurbaşkanı adayımı CHP'nin bütün üyeleri belirleyecek. Keşke mümkün olsa şöyle bir şey yapabilsek; CHP'nin adayını partinin doğal tabanı, memurlar üye olamıyor mesela, en azından üyelerin önüne sandık koyacağız, 'cumhurbaşkanı adayı kim olsun' diyeceğiz. Onların belirlediği cumhurbaşkanı adayını, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak önereceğiz."