Özgür Özel'den '23 Nisan' mesajı: TBMM ve kuvvetler ayrılığını vurguladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bugün geldiğimiz aşamada, yetkilerinin aşındırıldığı, saygınlığının zedelendiği açıktır" dedi. Kuvvetler ayrılığına vurgu yapan Özel, "Parlamentomuzun kuruluşundaki saygınlığına yeniden kavuşması için kuvvetler ayrılığının gerçekten tesis edilebilmesini sağlamak durumundayız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özgür Özel, mesajında, "Dünyada pek az parlamentoya nasip olmuş bir biçimde, çok zor koşullarda halkın sandıktan çıkan iradesini yansıtarak 104 yıl önce açılan Meclisimiz, hem Kurtuluş Mücadelemizi yönetmiş, hem bağımsızlığımızı kazanmış, hem de Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur" dedi.

"DEMOKRASİMİZ AKAMETE UĞRATILDI"

"Ne yazık ki, 104 yıllık tarihimiz içerisinde çeşitli bahanelerle demokrasimiz akamete uğratılmıştır" diyen Özel, şöyle devam etti: "Partimiz demokrasimizi hedef alan her türlü eylemin karşısında kararlılıkta durmuş; kuruluş kongremiz olarak kabul ettiğimiz Sivas Kongresi’nden bu yana Cumhuriyeti, demokrasiyi ve ulusal egemenliği korumayı ve yaşatmayı en büyük görev ve sorumluluk olarak benimsemiştir."

"KUVVETLER AYRILIĞI" VURGUSU

"Türkiye Büyük Millet Meclisinin bugün geldiğimiz aşamada, yetkilerinin aşındırıldığı, saygınlığının zedelendiği açıktır" ifadesini kullanan Özel, "Parlamentomuzun saygınlığına halel getiren her bir adım, kuşkusuz milletimizin iradesini engellemektir. Parlamentomuzun kuruluşundaki saygınlığına yeniden kavuşması için kuvvetler ayrılığının gerçekten tesis edilebilmesini sağlamak durumundayız" dedi.

Özgür Özel, açıklamasında şunları kaydetti:

"86 milyon yurttaşımızın temel hak ve özgürlüklerini geliştirmek, Cumhuriyetimizin laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti niteliklerini korumak ve Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere gösterdiği ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkarma ülküsüne sahip çıkmak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli görevlerindendir.

Böylesi anlamlı bir günü çocuklarımıza armağan ederek, bugünü “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak kutlamamızı sağlayan başta Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milletten aldığı vekaletle Türkiye Büyük Millet Meclisinde 1. Dönem görev yapmış tüm milletvekillerini saygı ve rahmetle anıyorum."