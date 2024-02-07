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Özgür Özel'den Akşener'e taziye ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde ablasını kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu.

Siyaset
  • 07.02.2024 16:57
  • Giriş: 07.02.2024 16:57
  • Güncelleme: 07.02.2024 17:00
Kaynak: DHA
Özgür Özel'den Akşener'e taziye ziyareti
Fotoğraf: DHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e taziye ziyaretinde bulundu.

Özel, geçen günlerde ablası Mualla Özen’i kaybeden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e partisinin genel merkezinde taziye ziyaretinde bulundu.

Akşener'e partisinin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burak Akburak, Özel'e ise CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke eşlik etti.

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