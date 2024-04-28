Özgür Özel'den Avrupa şampiyonu kadın boksörlere tebrik telefonu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak tebrik etti.
Kaynak: ANKA
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, avrupa şampiyonu kadın boksörleri tebrik etti.
Özel, Sırbistan'ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse Naz Çakıroğlu ve Busenaz Sürmeneli’yi telefonla arayarak kutladı.