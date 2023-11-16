Özgür Özel'den 'baba evi' eleştirisine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP için kullandığı 'baba evi' ifadesine gelen "Eşitliğe aykırı ve partiyi erkeklerin partisi ilan eden bir söylem" eleştirisine, "Baba evi tanımlaması, partimizin kurucusu Atatürk olduğundan, partimiz Atatürk'ün partisi olduğundan yapılmaktadır" cevabını verdi. Özel, "Maksadımız partiyi erkeklerin partisi yapmak asla değildir" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP için kullandığı 'baba evi' ifadesine yönelik gelen eleştiriye yanıt verdi.

Avukat Hülya Gülbahar, sosyal medya hesabından Özgür Özel'e, "Ö. Özel ve Deniz Yücel üst üste CHP'yi "Baba evi, baba ocağı" olarak tanımlıyor. #EşitTemsil den sözedilirken bu söylem eşitliğe aykırı ve partiyi erkeklerin partisi ilan eden bir söylem. En kısa sürece değiştirilmesi gerekmez mi?" diye sordu.

Gülbahar'ın paylaşımını alıntılayan Özgür Özel, "Sn. Gülbahar; Eşit temsil konusunda çok hassasız. Bu nedenle açıkladığımız gölge kabinenin yarısı kadın, yarısı erkek. "Baba evi" tanımlaması, partimizin kurucusu Atatürk olduğundan, partimiz Atatürk'ün partisi olduğundan yapılmaktadır" yanıtını verdi.

"Bu tanımlamamız, 'Partimizin tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlı' ifadesiyle bitmektedir" diyen Özel, şunları söyledi: "Maksadımız partiyi erkeklerin partisi yapmak asla değildir. Biz, partimizi gençleştirmek ve daha fazla kadının siyasete katılmasını sağlamak için bu yola çıktık."