Özgür Özel'den Bahçeli'nin tehdidine yanıt: Dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bahçeli'nin "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı" sözlerine verdiği yanıtta "Dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'nın Şehzadeler ilçesindeki Hatuniye Camisi'nde kıldığı Ramazan Bayramı namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin dünkü "Türk tarihi sandıkta yazılmamıştır. Herkes aklını başına almalı, rüzgar ektiği müddetçe fırtına biçeceğini unutmamalıdır" sözlerine tepki gösterdi. "Dilim varmaz cehalet demeye, dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim" diyen Özel, "Sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim" diye konuştu.

Özel, 31 Mart Yerel seçim sonuçlarına bir kez daha vurgu yaparak, "Bugün sayın Erdoğan’dan başlayarak tüm siyasi parti liderlerini arayacağım. Birinci parti olma sorumluluğuyla tüm siyasi parti liderlerini arayacağım" dedi.

Özgür Özel'in açıklamalrı şöyle:

"Öncelikle buradan Manisa'da Türkiye'de yaşayan hangi siyasi görüşte olursa olsun, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Başta Filistin olmak üzere İslam coğrafyası üzerinde ve dünyada çatışmaların sürdüğü her yere bir an önce barış çağrımızı tekrarlıyoruz. Bugün bayram yapamayan çocukların olduğu bir dünyada, çocuk açlığına çarenin bulunduğu ve ülkemizde bayram sevinciyle ulaşamayan, beklentileri gerçekleşmeyen herkesin beklentilerinin gerçekleşeceği bir sonraki kurban bayramına kadar üzerimize düşen tüm sorumlulukları hatırlatmakla başlamak istiyorum. Başta 10 bin lira gibi bir sefalet ücretine mahkum olan emekliler olmak üzere, asgari ücretliler, çifçiler, esnaflar ve işsizler vardır, bunlar için hep birlikte çalışmalıyız. Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin görev beklemekte milletimizin. Bu ülkede her çocuğun bayram yaşayabildiği, herkesin bayram sevincini birlikte idrak edebildiği yarınlar için çalışmak durumundyaız. Hem tüm müslümanların bayramını kutluyoruz hem de Türkiye Cumhuriyeti vatanadaşı olan ve bizimle bayram sevincini paylaşan gayrimüslimlerin ve diğer dinlerden olanların da bayram tebriklerini kabul ediyoruz.

BAHÇELİ'YE YANIT

Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını bayram arifesinin ruhuna uygun bulmadım, oldukça sert buldum. Sayın Bahçeli biz muhalefetiz diyor, ben muhalefete muhalefet etmem ama Sayın Bahçeli iktidara muhalefet etmeyip iktidara destek verip muhalefete muhalefet ediyor. Canı sağ olsun, onun da canı sağ olsun. Aslında bu kadar olsa o sert cümlelerin hiçbirine cevap vermek istemem ama sandık meselesi önemli. Bu ülke sandıkta kurulmadı demek dilim varmaz cehalet demeye dil sürçmesi olduğunu kabul etmek isterim. Dünyada bir ülke sandıkla kurulduysa, bu ülke kurulmuştur. İki sandık vardır, bir; küçücük evladının battaniyesini sandıkların üstüne örtüp cepheye mermi taşıyan annelerin sakındıkları sandıklardaki mermilerle kurulmuştur. İki; bu ülke 23 Nisan 1920'de kurulan ve TBMM'nin yönettiği Kurtuluş Savaşı ile kurulmuştur. Kurtulmadan önce bile kuruluşu öncelemiş milli iradeyi öncelemiş halkın iradesini öncelemiş bir liderin kurtardığı bir ülkeye sandık yani demokrasiyle kurulmamış demek abesle iştigaldir.

Sayın Bahçeli’nin benim öğretmeme ihtiyacı yoktur ama 23 Nisan 1920 günü bu ülke önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve birinci Meclis'in mensuplarının kıldıkları Cuma namazından sonra dualarla açılmış, ardından aldığı ilk karar mazbata tetkik komisyonudur. Bu dünyada ülkesini kendiliğinden bulmuş olanlarla bizi kimse karıştırmasın. Genel başkanlığını yaptığım bu parti de savaş meydanlarında kurulmuştur, savaş meydanlarında bu ülke kurtulmuştur ve bu savaşın komutanı TBMM olmuştur. Üçer aylık dönemlerde başkomutanlık görevini Atatürk’e devretmiş üçer aylık dönemlerde oylama yapmıştır. Bu ülkeyi sandıkta kurulmadı demek ve sandık dışını çare göstermek bugüne kadar önüne gelen herkese darbeci diyenlerin herhalde sürçülisanıdır ki bayramın yüzü suyu hürmetine biz de affedelim.

İKTİDARA SESLENDİ

Millet devleti kurar geliştirir anayasasını değiştirir millet ne derse olur. Son seçimlerde milletle devleti karşı karşıya alanlar, devletin kamu görevlilerini, televizyonunu, Anadolu Ajansı’nı bir siyasi partinin emrine sokup milletin karşısına dikenler bundan ders alsınlar. Ne zaman millet-devlet karşı karşıya 1983’te asker seç diyenlere Özal seçilmiştir, ne zaman millet devlet karşı karşıya devletin bu milletin evlatlarının ne giyeceğine karışmıştır.; ne zaman devletin bazı unsurların milletin karşısında 15 Temmuz ve ne zaman bu seçim ne zaman milletin karşısına milleti dikerseniz millet kimseyi dinlemez. Milletin dediği olur sonra devlet yeni şeklini alır. Bize türlü çeşit akıllar verenlere şunu söylüyoruz, aklınızı başınıza alın, destek verdiğiniz hükümetle birlikte o hükümetin geçen yıl millet tarafından görevlendirildiğini unutmadan bu milletin derdine derman olunuz. Bu ülke sizden kavga değil icraat beklemektedir.

İYİ PARTİ'DEKİ KURULTAY SÜRECİ

Sayın Akşener bu ülkeye önemli hizmetleri olmuş kıymetli bir siyasetçidir. İyi Parti gibi genç yeni bir parti ile Türkiye siyasetinde önemli bir arayış içine girmiştir. Geçmiş dönemde birlikte ittifak olduğumuz bu cumhuriyet meydanında ortak mitingler yaptığımız günlerimiz olmuştur. Tabi ki tüm siyasi partilerin içişleri kendi işleridir, liderlerin kararları kendi kararlarıdır. Hayırlı uğurlu olsun. Aramızda birtakım siyasi tartışmalar kendisinin birtakım eleştirileri olmuştur, o zaman canı sağolsun demiştim, bugün de benden yana bir hakkı varsa helal olsun.

"BİRİNCİ PARTİ SORUMLULUĞUYLA TÜM PARTİ LİDERLERİNİ ARYACAĞIM"

Bugün sayın Erdoğan’dan başlayarak tüm siyasi parti liderlerini arayacağım. Birinci parti olma sorumluluğuyla tüm siyasi parti liderlerini arayacağım."