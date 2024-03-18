Özgür Özel'den Bakan Ersoy'a tepki: Sen bir siyasi yankesicisin!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekli ikramiyesinin CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde alındığını belirterek Kılıçdaroğlu'nu alkışlattı. 31 Mart yerel seçimleri için çağrı yapan Özel, "Sandığa tam kadro gidelim" dedi. Özel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki göstererek, "Adam mafya gibi gelmiş çökmüş, 27 yıllık parayı almış. Bizim tesisi bize açıyor. Sen bir siyasi yankesicisin" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Antalya'da halk buluşmalarına katıldı.

Gazipaşa'da yurttaşlara seslenen Özgür Özel, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yılındayız. Bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, o günden bugüne bayrağımızın özgürlüğü için canlarını vermiş şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

"Antalya bu iktidarın üvey evladı" diyen Özel, şunları söyledi:

"Adalet ve Kalkınma Partisi 2023 yılında 73.6 milyar vergi tahsilatı yapılmış. Burası Türkiye'deki bütün milli gelirin yüzde 3.3'ünü üretmiş. Burada 55 milyar dolarlık turizmin 25'i yapılmış. Antalya'ya ne verilmiş? 7.1 milyar... Yani 10 almışlar, Antalya'ya 1 vermişler. Antalya'nın hakkını yemişler! Antalya'nın üvey evlat olmasına izin vermeyeceğiz."

"EMEKLİLERİ ENFLASYON CANAVARINA YEM ETTİLER"

Emeklilerin yaşadığı sorunlara değinen Özel, "Tayyip Bey hiç size karışmasa bugün 1,5 asgari ücret 26 bin liraya geliyordu. Ama maalesef her sene enflasyona ezdirmeyeceğiz diyerek sizi enflasyon canavarına yem ettiler" dedi.

"7 bin 500 liralık emekli maaşını 10 bin lira yaptı. Basit bir hesap var, lütfen emeklilere anlatalım" diyen Özel, şunları anlattı:

"İlk Adalet ve Kalkınma Partisi geldiğinde en düşük emekli maaşı tam 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün gidin 10 bin lira 2,5 çeyrek altın alıyor. Ne kaıp var? 5,5 çeyrek altın... Her emekli bir sefer değil, her ay 1 çeyrek altın değil 5,5 çeyrek altın kaybediyor. Bunu nerede kaybediyor? Emekliler ayda 5,5 çeyrek altını bir seçim sandığında kaybettiler. Bir şey kaybedildiği yerde bulunur. 5,5 çeyrek altını 31 Mart'ta sandık başında bulacağız."

KILIÇDAROĞLU'NU ALKIŞLATTI

"Emekli ikramiyesini kimin sayesinde alıyoruz" ifadesini kullanan Özel, "Kemal Kılıçdaroğlu... Bir alkış yollayalım Genel Başkanımıza" dedi.

Özel, şunları anlattı: "Yıl 2015, Genel Başkanımız dedi ki 'Emeklilere iki bayram da ikramiye.' Olmaz, verilemez! 7 Haziran'da emekliler sandığa gitti, çoğunluğu kaybettiler. 1 Kasım seçimlerine doğru giderken biz de vereceğiz dediler. 2018'e kadar 3 yıl kulaklarının üzerine yattılar. Seçim geldiğinde bu sefer bin lira verdiler. Bugün 3 bin lira verecek, 5 demiştiler 3'e düştüler."

"MİLLETİN TALEPLERİNİN KAVGASINI YAPACAĞIM"

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisiyle kavga etmek istediğini belirten Özel, şunları ifade etti:

"Sürekli zam, zam, zam yapıp; dönüp öbür taraftan DEM, DEM, DEM diye kavga etmek istiyor. Seninle bu konularda kavga yapmam. Ama illa kavga yapmak istiyorsan tamam... Emeklinin, köylünün, işçinin, memurun, gençlerin kavgasını yapacağım. Senin istediğin değil, milletin taleplerinin kavgasını yapacağım."

YEREL SEÇİM ÇAĞRISI

31 Mart yerel seçimleri için çağrı yapan Özel, "Sandığa tam kadro gidelim. Geçmişte başka partilere oy verenlere de, gelin diyelim kol kola gidelim, sandığa varalım. Ben bu seçimlerde Gazipaşa'da 2 oydan 1'inden fazlasını, yüzde 60'tan fazlasını bekliyorum, sizlerden rekor oy bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek için oy istedi.

ÖZEL'DEN BAKAN ERSOY'A TEPKİ

Özgür Özel daha sonra Alanya'daki mitingde halka seslendi.

Konuşmasında yerel seçimlere ilişkin mesaj veren Özgür Özel, "Antalya'yı iki kez üst üste kazanacağız ve Antalya'yı bir daha vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a tepki gösteren Özel, "Bir Turizm Bakanı var. Olacak şey değil, böylesi ne görülmüş ne duyulmuş. Bizim hem Manavgat'ta, hem Kemer'de zorluğumuz şu. Kışın 1 kişi, yazın 10 kişi var. Devlet parayı 1 kişiye göre yolluyor ama 10 kişi atık su, katı atık üretiyor" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları anlattı:

"Muhittin Böcek Başkan diyor ki 'Devlet bana kredimi versin, onayımı versin, ben artıma tesisini yapayım. Az parayla kış nüfusuna göre olur, yaza göre olacaksa destek olması lazım.' Diyorlar ki 'Kaç para lazım?' Bir hesabı var, 4 yıllık atık su parasını verdin mi tesis tamamlanıyor. Ya sen devlet babasın, ver parayı al 5 yıllık atık suyu, yok! Karşınızdaki bildiğin tefeci... 5 yıllık para yerine 10 istese insaf dersin, 27 yıllık atık su parasına sözleşmeyi getiriyor, atın imzayı diyor.

Arıtmayı yapacak, 27 yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atık su parasına el koyuyor. Lanet olsun, yapacak bir şey yok. İmza atılmış, arıtma yapılıyor daha bitmemiş. Gelmiş 'Arıtma tesisi açılışı' yapıyor. Adam mafya gibi gelmiş çökmüş, 27 yıllık parayı almış. Bizim tesisi bize açıyor. Biraz utanma olur, sıkılmak olur. Tesis bizim, parası bizim. Muhittin Böcek'i davet etmeden açılış yapıyor."

Ersoy'a tepkisini sürdüren Özel, "Allah sana akıl fikir versin. Bu yaptığının adı ne siyaset ne uyanıklık... Düpedüz sen bir siyasi yankesicisin!" diye konuştu.

İTTİFAK MESAJI

Yerel seçimlere ilişkin ittifak mesajı veren Özel, "Karşımızdaki korku ittifakına inat, biz umudun ittifakıyız. Biz kardeşliğin ittifakıyız. Biz ötekileştirenlere inat, kucaklaşanların ittifakıyız. Biz şeytanlaştıranlara inat, barıştıranların ittifakıyız" diye konuştu.