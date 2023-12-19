Özgür Özel'den Bakan Güler'e Tuzla Piyade Okulu tepkisi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in, Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım törenlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayı reddedenler hakkındaki açıklamasına tepki göstererek, "Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’in Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım törenlerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün resmini takmayı reddedenler hakkındaki, “Bir tane öğrenci subayımız, yakasına takması gereken fotoğrafı takmıyor ve ‘toplu iğnem yok onun için takamadım’ gibi bir gerekçe ortaya sürüyor” açıklamasına tepki gösterdi.

Özel, Tuzla Piyade Okulu’nda 10 Kasım’da yaşananlar hakkında, “O gün yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden 3 teğmen ve bu 3 teğmene itiraz eden 4 tane arkadaşının yaşadıkları gündeme gelmişti. Bir soruşturma açıldığını duymuştum ve meseleyi o günden beri yakından takip ediyorum. Öğrendim ki 7’si birden amirleri ile birlikte açığa alınmışlar. Yakalarına Atatürk rozeti takmayı reddeden teğmenlerin mazeretini beyan etmek, alenileştirmek ve savunmak da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’e düşmüş” ifadelerini kullandı.

"15 TEMMUZ'DAN HİÇ Mİ DERS ALMADINIZ?"

Sosyal medya hesabından video paylaşan Özel, şu açıklamalarda bulundu:



"Öyle toplu iğnenin yokluğundan olsa onu herkes bilir ve o ihtiyaç hemen giderilir. Onların ne niyette oldukları, niye takmadıkları ve esas olarak neyi amaçladıklarını elbette biliyorlar. İşin daha pis kokan tarafı da ne biliyor musunuz? Bu açıklamadan 4-5 gün önce Yeni Şafak Gazetesi, ‘teğmenler cuntası’ diye haber yaparak yakalarına Atatürk resmi takmayanları değil de onlara tepki gösterenleri ‘cunta’ diye yaftalayarak, FETÖ taktiklerine başvurmuş ve bugün ortaya çıkacak olan bu haberlerin psikolojik altyapısını hazırlamıştı. Siz bu tarikat ve cemaatlere Atatürk’ün ordusunu açarsanız, onların orada yerleşmesine, onların orada yapılanmasına izin verirseniz, günü geldiğinde bunlar, Atatürk’ün resmini takmayacak hadsizliği gösterirler.

Siz 15 Temmuz'dan hiç mi ders almadınız? pic.twitter.com/RABlnrATaY — Özgür Özel (@eczozgurozel) December 19, 2023

'YA AKLINI BAŞINA ALACAK YA DA AKLINI BAŞINA GETİRECEĞİZ'

Siz ,15 Temmuz’dan hiç mi ders almadınız? 15 Temmuz’da Atatürk’ün resmini savunanlar değil Atatürk’ün resmini takmak istemeyenler, Atatürk’e husumet duyanlar, Atatürk’ten nefret edenler darbeye kalkıştı. Sonra ne oldu? Hepimiz apar topar Atatürk fotoğraflarına sarıldınız. İktidar partisi bile hiç asmadığı resmi balkonlarından sallandırmaya başladı. Şimdi Atatürk fotoğrafından rahatsızlık duyanlara yine yüz vermeye, yine onları bir şekilde şımartmaya, yine onları pohpohlamaya başladınız. Buna izin vermeyeceğiz. Bu meseleyi çok yakından takip ediyorum. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yapmış olduğu görevlerden, üstlendiği görevden, kendisine bağlı olduğu kuvvetlerden dolayı saygı duyduğumuz birisinin bunu yapmasına tahammülümüz yoktur. Ya aklını başına alacak, ya da biz onun aklını başına getireceğiz.”