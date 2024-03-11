Özgür Özel'den Berkin Elvan paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gezi'de polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaşamını trajik şekilde yitiren Berkin Elvan'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum. Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Güncel 11.03.2024 19:03 Giriş: 11.03.2024 19:03

Güncelleme: 11.03.2024 19:26 Kaynak: Haber Merkezi

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