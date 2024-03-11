Özgür Özel'den Berkin Elvan paylaşımı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Gezi'de polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaşamını trajik şekilde yitiren Berkin Elvan'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum. Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.
Gezi Direnişi'nde polisin attığı gaz kapsülü nedeniyle yaşamını yitiren Berkin Elvan, 10'uncu ölüm yıldönümünde anılıyor. Aydınlar ve sanatçıların yanı sıra siyasetçiler de Elvan için mesajlar yayımlıyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz" açıklaması yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Gezi Direnişi'nde polisin attığı gaz kapsülüyle hayatını kaybeden Berkin Elvan'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde X hesabından yaptığı paylaşımla andı.
Özel'in yayınladığı mesaj şöyle:
"Gezi'de polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaşamını trajik şekilde yitiren Berkin Elvan'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum. Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz."
Gezi'de polisin attığı biber gazı kapsülüyle yaşamını trajik şekilde yitiren #BerkinElvan'ı 10'uncu ölüm yıldönümünde rahmetle anıyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) March 11, 2024
Bu ülkenin evlatlarını ayırmayacak, acıları yarıştırmayacak, hiçbir çocuğumuzun çocukluğunun çalınmasına izin vermeyeceğiz. pic.twitter.com/BnPQdJjKoK