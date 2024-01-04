Özgür Özel'den Bornova Anadolu Lisesi ile ilgili iddialara tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Bornova Anadolu Lisesi’nin korusunun yıkılarak Suriyeli çocuklar için anaokulu yapılacağı yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'deki Bornova Anadolu Lisesi’nin (BAL) korusunun yıkılarak onun yerine Suriyeli çocuklar için anaokulu yapılacağı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "Binlerce mensubundan biri olduğum Bornova Anadolu Lisesi ailesine bunu yaşatamazsınız. Bu hatadan derhal geri dönülmelidir. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve velilerinin yanında bu rezaletin karşısındayız" dedi.

İzmir Bornova Anadolu Lisesi Türkiye’nin en saygın ve değerli eğitim kurumlarından biridir.



Binlerce mensubundan biri olduğum Bornova Anadolu Lisesi ailesine bunu yaşatamazsınız.



Bu hatadan derhal geri dönülmelidir.



Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nın, öğrencilerinin ve… — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 4, 2024

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dün X hesabından açıklama yaparak, "Bornova Anadolu Lisesi kampüsüyle ve korusuyla bir bütündür. İzmir’in bu eşsiz mirasının şantiyeye çevrilerek talan edilmesine asla müsaade edemeyiz. Kampüsümüzün yaşaması için direnen tüm öğrencilerin ve velilerin yanındayım” demişti.