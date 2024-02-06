Özgür Özel'den Çağlayan Adliyesi'ndeki saldırıyla ilgili paylaşım
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı' önünde gerçekleşen silahlı saldırıyla ilgili paylaşım yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabı üzerinden Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı' önünde gerçekleşen silahlı saldırıda öldürülen yurttaşa rahmet diledi.
Özel, "Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Çağlayan Adliyesi önünde polis kontrol noktasına DHKP/C'li teröristlerce yapılan saldırıyı lanetliyor, yaşamını yitiren yurttaşımıza Allah'tan rahmet, milletimize başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 6, 2024
NE OLMUŞTU?
Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu olay yerinde çatışma çıktı. Olayda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 kişi hayatını kaybetti. Saldırıyı düzenleyen 3 kişiden 2'sinin öldürüldüğü, birinin yaralı yakalandığı bildirildi. Olayla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı DHKP-C'nin düzenlediğini ifade etti.