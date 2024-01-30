Özgür Özel'den Can Atalay tepkisi "Darbe girişimine karşı direneceğiz"

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Gezi Davası tutuklusu Can Atalay’ın milletvekilliği, hakkındaki Yargıtay kararının bugün TBMM Genel Kurulu'nda okutulmasıyla düşürüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Anayasa'nın yok sayılması devletin yok sayılmasıdır. Bugün bir maddeyi yok sayanlar, yarın öbür maddeyi yok sayarlar. Malımızın, canımızın güvencesi Anayasa’dadır" dedi.

TBMM oturumunda Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ tarafından okunan karar ile TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, alınan kararla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu darbe girişimine karşı direneceğiz" dedi.

Özel, yayınladığı videoda "Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz" dedi.

Bu darbe girişimine karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz.



Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz!#CanAtalay pic.twitter.com/qYCw9QEn9o — Özgür Özel (@eczozgurozel) January 30, 2024

Özel açıklamalarında şunları söyledi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Dakikalar önce Genel Kurul'da Can Atalay kararı okundu ve Hatay halkının seçtiği milletvekilinin, milletvekilliği düşürüldü. Bu Anayasa Mahkemesi'nin iki kararına rağmen yapıldı. Anayasa Mahkemesi'nin kararına alt mahkemenin direnmesi görülecek iş değildi, direndiler. Buna Yargıtay'ın geçit vermesi olacak iş değildi, geçit verdiler. Biraz önce karar okutulurken bu Meclis'in hakkını, hukukunu savunacak Meclis Başkanı neredeydi? Birleşik Arap Emirlikleri'nde.

Bu okuttuğu kararda Meclis'e ayar veriyorlar, millete ayar veriyorlar. Meclis Başkanı'na bu kararı hala niye okutmuyorsun diyorlar. Ve böyle bir karar okutuldu. Meclis Başkanı demiş ki aman ben dışarıdayken okutun bu kararı. Bekir Bey'e yetki vermiş, Bekir Bey vekalet ederken kararı okutmuş. Güya bu ayıptan bu rezaletten kendini kurtaracak. Tam siyasi bir devekuşu. Başını Birleşik Arap Emirlikleri'ne gömünce bu yapılan büyük hukuksuzluğu, Meclis'e saygısızlığı, sana saygısızlığı görmemiş mi oluyorsun? Başın BAE'de ama bütün gövdenle bu saray rejiminin içindesin, parçasısın ve ona kendini de kullandırtıyorsun, Meclis'i de ezdirtiyorsun. Burada elbette baş sorumlu sarayda oturan, bütün yetkileri kendisine toplayan, Anayasa'yı kendisi için önce ihlal eden, sonra Anayasa’yı OHAL şartlarında kendine uyduran birisinin yargıyı da kontrol etmesidir. Anayasa Mahkemesi buna geçit vermedi ama buna geçit verenler Yargıtay'dır, AK Partili yöneticilerdir ve en büyük sorumluluk sahibi de Meclis Başkanı'nın ta kendisidir.

Bütün Türkiye'ye sesleniyoruz. Anayasa'nın yok sayılması devletin yok sayılmasıdır. Bugün bir maddeyi yok sayanlar, yarın öbür maddeyi yok sayarlar. Malımızın, canımızın güvencesi Anayasa’dadır. Polisin yetkisi Anayasa'dadır. Askerin yetkisi Anayasa'dadır. Ordunun yetkisi Anayasa'dadır. Anayasa olmazsa devlet olmaz. Anayasa'yı yok sayanlar bugün Can Atalay'a, Hatay'a ama yarın sana tehdittir. Bu darbe girişiminin karşısında Anayasa'yı korumak her vatandaşın vatandaşlık görevidir. Direneceğiz, mücadele edeceğiz. Bu mücadelede herkesi direnmeye, mücadeleye ve bu darbe girişimine karşı pozisyon almaya, tepki göstermeye davet ediyoruz.”