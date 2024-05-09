Özgür Özel'den, CHP'li belediyelerdeki eş-dost atamalarıyla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li belediyelerdeki eş-dost atamalarına ilişkin, “Bu tip işler CHP’ye duyulan güveni kökten sarsar. Asla kabul etmiyoruz” açıklaması yaptı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, başta Bursa olmak üzere yeni seçilmiş belediyelerindeki "eş-dost" kayırmacılığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bursa, Balıkesir, Kırşehir ve Yüreğir’de tespit edilen akraba atamalarını geri aldıran Özel, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'a yaptığı değerlendirmede, "Milletvekilleri ya da belediye başkanlarının yakınları istediği kadar liyakatli olsunlar, AKP’nin bu kadar nepotizm (kayırmacılık) yaptığı bir yerde bu tip atamaları kimseye anlatamayız. Bu kadar işsizlik ve yoksulluğun olduğu yerde bu tip işler CHP’ye duyulan güveni kökten sarsar. Hiç tavizimiz yok. Asla kabul etmiyoruz. En sert tepkiyi ben gösteriyorum. Bundan sonra da asla izin vermeyeceğiz. Atamaların geri alınması gerekiyor. Aksi takdirde parti hukuku içinde ne yapmamız gerekirse onu yaparız. Bana yapılan her kusuru, partideki her hatayı affedebilirim. Ama belediyede akraba, eş, dost işi ve paralı pullu işlere bulaşanların gözünün yaşına bakamayız" diye konuştu.

"ALARMA GEÇİN"

Bu tür atamaları takip edeceklerini ifade eden Özel, "Hatta ‘Alarma geçin’ dedim. WhatsApp grupları var başkanlara ait. ‘Oraya yazın’ dedim, ‘Genel başkan bizzat takip ediyor, bu işlere sakın kalkışılmasın’ diye" şeklinde konuştu.

"DÜĞÜN DAVETİYESİ GETİRDİ GERİ ÇEVİREMEZDİM"

Büyük tartışma yaratan ve eleştiri alan iktidar yanlısı Taha Hüseyin Karagöz’ü makamında ağırlamasıyla ilgili de konuşan Özel, şöyle konuştu:

"Yıllar önce programa çağırdı, gittim. En sert sorularına en net cevapları vererek, karşı mahalleye iyi ulaştığımızı değerlendirdik. Bayramda seyranda arar. Bir kez meclisteydim. Aradı, kuliste merhabalaştık. Geçen aramış. ‘Özgür Beye uğramak istiyorum. Beş dakika işim var’ demiş. Salı günü tüm gruplara uğrarken bana da gelmiş. ‘Evleniyorum’ dedi. Davetiye verdi. Oturduk, beş dakika sohbet ettik, ayrıldı. Son derece insani bir şey. Bizim mahallede çok makbul ve çok sevilen bir gazeteci değil. Birçok görüşümüz taban tabana zıt. Programda bana en ağır eleştirileri yaptı ve en zor soruları sordu. Ama düğün davetiyesi vermeye geleni kapıdan çeviremezsin. ‘Seninle görüşmem’ diyemezsin ki."