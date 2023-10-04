Özgür Özel'den DİSK'e ziyaret: Sol partiler emek mücadelesine yakın durmak zorundalar

CHP'li Özel, DİSK yöneticilerini İstanbul’da ziyaret etti. Özel, "Sol ve sosyal demokrat partiler, emek mücadelesine yakın durmak zorundadırlar. Sendikal mücadelenin arkasında durmak, önündeki her türlü engelin aşılması için hem yasal hem de işçi sınıfının sokaktaki mücadelesine destek vermek durumundadırlar" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (DİSK) Beşiktaş'taki genel merkez binasını ziyaret etti.

Konfederasyon Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve yöneticilerle yaklaşık 30 dakika görüşen Özel, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 15 Eylül'deki aday açıklaması ve tutum belgesi tanıtım toplantısından sonra İstanbul'da ilk kurumsal ziyaretlerini DİSK'e gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ziyaretleri sırasında DİSK heyetine "Değişimin yüzyılı, yüzyılın değişimi" olarak sloganlaştırdıkları tutum belgesini, burada yer alan emek mücadelesi ile ilgili kısımları anlatıp bilgi verdiklerini belirten Özel, "1980 yılı öncesi her 4 emekçiden 3 tanesinin grevli toplu sözleşmeli sendikal haklara sahip bir süreçten 12 Eylül'ün tanklarının siyaseti yerle bir ederken, demokrasiyi yerle bir ederken esas hedefinin emek örgütlenmesi olduğu konusundaki görüş birliğimizi bir kez daha teyit etmiş durumdayız." dedi.

"TÜRKİYE'NİN ÖZLEDİĞİ CHP'YE KAVUŞACAĞIZ"

Özgür Özel, "1970 yılı 15-16 Haziran direnişinden gelen emek mücadelesi 1970’lerde Cumhuriyet Halk Partisi’nin iki genel ve iki yerel seçimde birinci parti olduğu gerçeğiyle birlikte düşünüldüğünde tutum belgemizdeki şu tespit bir kez daha değer kazanmaktadır. Sol ve sosyal demokrat partiler, emek mücadelesine yakın durmak zorundadırlar. Sendikal mücadelenin arkasında durmak, önündeki her türlü engelin aşılması için hem yasal hem de işçi sınıfının sokaktaki mücadelesine destek vermek durumundadırlar. Sendikal mücadele ve toplu sözleşme hakkına sahip işçi sınıfı güçlendikçe sol ve sosyal demokrat siyaset; sol siyaset güçlendikçe emek mücadelesi güçlenmektedir ve birlikte kazanmaktadırlar. Biz alın terinden yana olan, alın terinin karşılığının verilmesinden yana olan ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin hem tarihsel gerekliliğiyle savunduğumuz ve bugün aşındırmadan geliştirme peşinde olduğumuz 6 okunun hem de evrensel, sosyal demokrat değerlerin birlikte harmanlanarak bugün ihtiyaç duyduğumuz Türkiye’nin özlediği CHP’ye kavuşacağının farkındayız" dedi.

Özel, "Hep ifade ettiğimiz kimliğe dayalı, 'biz' ve 'onlar' siyasetine dayalı, ahkam kesen siyaseti reddedip tüm siyasi görüşlerin, tüm mezheplerin, tüm etnisitelerin, toplumun tüm kesimlerinin, yoksullarına, işsizlerine, güvencesizlerine dokunan bir sol siyaseti örmenin yarınlar açısından aranan ve özlenen CHP'yi hayata geçirmek için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

TALEPLERİ İLETTİ

Özel, sundukları tutum belgesinin karşılığında DİSK'in de kendilerine kırmızı bir dosya içinde bazı talepleri ilettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"DİSK'in bize verdiği kırmızı dosyada bugünkü Cumhuriyet Halk Partisi grubunun parlamentoda dillendirmesini istedikleri çok önemli talepler var. Bunlardan bir tanesi artık hiçbir pratik özelliği kalmamış olan her şeyin dijitalleştiği bu çağda damga vergisinden emeğin de muaf tutulmasıdır. Yüzde 5 hazine katkısı işverene yapılırken işçiye de yapılmasıdır. Önemli bir konu başlıkları vergide adalettir. Yılın başında vergi kesintisi 900 liradan başlayıp yıl sonunda 5 bin liraya kadar varmaktadır. Vergi dilimlerinin kademelerinin arttırılması ve bunun artık her yıl ocak ayının 4'ünde ilan edilen yeniden değerleme oranında otomatik artmasının da kanuna konması gerekmektedir. Son talepleri ise kıdem tazminatına sahip çıkmaktır."

Özel'in ziyaretinde CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Parti Meclisi (PM) üyeleri Candan Yüceer ile Sevgi Kılıç, eski DİSK başkanlarından Rıdvan Budak, Süleyman Çelebi ve Kani Beko yer aldı.