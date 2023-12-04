Özgür Özel'den Dünya Madenciler Günü mesajı: Söz veriyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü mesajında, "Madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabındaki mesajında, "Madenlerde kaybettiğimiz tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor, madencilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi için mücadelemi sürdürme sözü veriyorum" dedi.

Özel, şunları söyledi: "4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde 5 yıl önce Maden Mühendisleri Odasınca verilen 'Madencilik Hizmet Ödülü' ve madenci bastonunun siyasi hayatımın en anlamlı ödülleri olduğunu belirtmek isterim."