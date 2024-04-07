Özgür Özel'den dünyaya Filistin çağrısı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, resmi X hesabından İngilizce olarak yaptığı paylaşımda, “İspanya Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Başkanı değerli dostum Pedro Sanchez'in Filistin Devleti'ni yaz aylarından önce tanıyacakları açıklamasını memnuniyetle karşıladım. Tüm sosyal demokrat liderlere Filistin'i tanıma ve Filistin'in yanında durma çağrımı yineliyorum” dedi.

Güncel 07.04.2024 12:38 Giriş: 07.04.2024 12:38

Güncelleme: 07.04.2024 12:44 Kaynak: ANKA

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