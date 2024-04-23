Özgür Özel'den Erdoğan'ın 'yeni anayasa' teklifine yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'yeni anayasa' teklifine, "Değiştireceğiniz anayasayı ne yapacaksınız? Uymak için değiştireceksiniz. Geçen sefer değiştirdiğiniz anayasaya niye uymuyorsunuz? Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız önce mevcuduna uyun da onu görelim" cevabını verdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme tarihine ilişkin açıklama yaptı.

TBMM’nin açılışının 104. Yıldönümü dolayısıyla TBMM Genel Kurulu Numan Kurtulmuş başkanlığında özel gündemle toplandı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşma yaptı.

Özel, Genel Kurul sonrası TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'la yapılması beklenen görüşmeye ilişkin Özgür Özel, "Cumhurbaşkanı'nın bugün değişimden bahsediyor olması ve Sayın Erdoğan’ın da artık değişimci olması, CHP’nin, siyasetin diline egemen olduğunu gösteriyor ki bu güzel bir şey. CHP değişerek güçlendi. Bu tutumlarını değiştiremezlerse zayıflamaya devam edecek. Sayın Cumhurbaşkanı ile önümüzdeki hafta görüşmeyi planlıyoruz. Kendilerinden randevu talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A YANIT

Erdoğan'ın Irak ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı 'yeni anayasa teklifi' açıklamasına da yanıt veren Özel, "Ancak anayasayla ilgili birtakım talepler ileteceğini söyledi. Tabii ki TBMM müzakere zeminidir. Her zaman liderler birbirleriyle konuşur. Sayın Meclis Başkanı da bir ziyaret yapacağını söyledi. Ama anayasayı değiştirelim demesi için birisinin, değiştireceğiniz anayasayı ne yapacaksınız? Uymak için değiştireceksiniz. Geçen sefer değiştirdiğiniz anayasaya niye uymuyorsunuz? Bir anayasa uymamak için değiştirilir mi?" diye konuştu.

"Eğer anayasayı değiştirecekseniz önce uyduğunuzu görmemiz lazım" diyen Özel, şöyle devam etti: "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymamak, Anayasa Mahkemesi kararlarına uymamak; 1. Derece Mahkemesi'ni Anayasa Mahkemesi'ni ezdirmek, Meclis'e 1. Derece Mahkemelerinden Anayasa Mahkemesi kararının hilafından buyruk yollamak ve onu uygulattırmak hangi anayasaya uymak? Anayasa ayaklar altında."

Özel, son olarak şunları söyledi: "Elbette ikimiz de gündemlerimizi konuşacağız. Elbette görüşmeler olur liderler arasında. Bir şeyi değiştirmek istiyorsanız önce mevcuduna uyun da onu görelim."

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yapılacak görüşmeye ilişkin soruya Erdoğan, "Şu an itibarıyla henüz böyle bir randevu talebi gelmiş değil. Fakat olabileceğini düşünüyoruz" cevabını verdi.

Özgür Özel'le görüşmesi durumunda 'yeni anayasa' için teklifte bulunacaklarını bildiren Erdoğan, "Sayın Özel'in bu ziyaretinin gerçekleşmesi halinde kendisiyle de bunları konuşarak böyle bir adımı atabileceğimizi kendisine teklif etmekten daha doğal bir şey olmaz" ifadelerini kullandı.