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Özgür Özel'den Fazıl Say'a destek

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye saldırısını eleştirdiği için Avrupa'daki konserleri iptal edilen sanatçı Fazıl Say'a destek verdi.

Güncel
  • 21.10.2023 15:18
  • Giriş: 21.10.2023 15:18
  • Güncelleme: 21.10.2023 15:26
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Fazıl Say'a destek

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları eleştirdiği için Avrupa'da vermesi planlanan konserleri iptal edilen sanatçı Fazıl Say'a destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "İfade özgürlüğüne kulak tıkayanlarla, görüşlere tahammül etmeyenlerle mücadele edeceğiz" dedi. 

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