Özgür Özel'den Fazıl Say'a destek
CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye saldırısını eleştirdiği için Avrupa'daki konserleri iptal edilen sanatçı Fazıl Say'a destek verdi.
CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları eleştirdiği için Avrupa'da vermesi planlanan konserleri iptal edilen sanatçı Fazıl Say'a destek verdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "İfade özgürlüğüne kulak tıkayanlarla, görüşlere tahammül etmeyenlerle mücadele edeceğiz" dedi.
İsviçre'de konserleri iptal edilen dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say'a dayanışma duygularımı iletiyorum.— Özgür Özel (@eczozgurozel) October 21, 2023
İfade özgürlüğüne kulak tıkayanlarla, görüşlere tahammül etmeyenlerle mücadele edeceğiz.
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