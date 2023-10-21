Özgür Özel'den Fazıl Say'a destek

CHP Genel Başkan Adayı ve Grup Başkanı Özgür Özel, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları eleştirdiği için Avrupa'da vermesi planlanan konserleri iptal edilen sanatçı Fazıl Say'a destek verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, "İfade özgürlüğüne kulak tıkayanlarla, görüşlere tahammül etmeyenlerle mücadele edeceğiz" dedi.

İsviçre'de konserleri iptal edilen dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say'a dayanışma duygularımı iletiyorum.



İfade özgürlüğüne kulak tıkayanlarla, görüşlere tahammül etmeyenlerle mücadele edeceğiz.



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