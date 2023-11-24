Özgür Özel'den 'Gölge Kabine'ye: “Keşke CHP iktidar olsaydı” dedirtin

CHP Gölge Kabine’nin kendi arasındaki ilk toplantısında konuşan Genel Başkan Özgür Özel’in, “ ‘Keşke CHP iktidarda olsaydı da bu gölge bakanlar gerçek bakan olsaydı’ dedirtmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandığı bildirildi.

BirGün ANKARA

CHP Merkez Yönetim Kurulu içerisinde yer alan Gölge Kabine, kendi arasındaki ilk toplantısını yaptı.

Gölge Kabine üyesi genel başkan yardımcıları, üç ayrı sunumla çalışmalarını şekillendirdi. Gölge Kabine’nin Meclis’te de faaliyet göstermesi kararlaştırıldı.

CHP Gölge Kabine toplantısına kabine üyelerinin yanı sıra Genel Başkan Özgür Özel de katıldı. Edinilen bilgiye göre, toplantıda, Meclis’te her hafta en az bir kez kapalı grup toplantısının yapılması kararlaştırıldı.

Ayrıca bu toplantılarda, CHP Gölge Kabine üyelerinden birinin kendi görev alanına giren konularda milletvekillerine bilgilendirme ve sunum yapmasına karar verildi.

Gölge Kabine üyelerine konuşan CHP Lideri Özel’in “iktidar” vurgusu yaptığı bildirildi. CHP Genel Başkanı Özel’in kurmaylarına, “Gölge kabine ve Meclis Grubumuzun işbirliğini çok önemsiyorum. Gölge kabinenin gelişmeler karşısında çeşitli tavırları olabilir ama beklentimiz yapıcı ve etkili bir muhalefettir. ‘Keşke CHP iktidarda olsaydı da bu gölge bakanlar gerçek bakan olsaydı’ dedirtmemiz gerekiyor” dediği öğrenildi.

TBMM’DE DE ETKİN OLACAKLAR

CHP Lideri Özel’in ayrıca Gölge Kabine üyelerinden, TBMM’de görev alanlarıyla ilgili ihtisas komisyonlarının üyeleriyle düzenli toplantılar yapmalarını, kendi çalışmaları hakkında komisyon üyelerini bilgilendirmelerini ve görüş alışverişinde bulunmalarını istediği bildirildi.