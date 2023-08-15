Özgür Özel'den İmamoğlu'na teşekkür: Açıklamalarını hak teslimi olarak görüyorum

Yerel seçimlere işaret ederek "İstanbul’u bir kez daha savunmak için yola çıkıyorum" diyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Özgür Özel, "Bu kararın İstanbul’a ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum" dedi. İmamoğlu'nun "CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlar Bunlardan birisi Özgür Özel’dir" yorumunu da değerlendiren Özel, "Parti tarihini bilen geçmişi temiz bütün arkadaşlarımız adına bir hak teslimi olarak görüyorum" diye konuştu.

HABER MERKEZİ

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 yerel seçimlerini işaret ederek "İstanbul için yola çıkıyorum" ifadelerini ve partisindeki 'değişim' tartışmalarına yönelik kendisini işaret etmesini değerlendirdi.

BirGün'e konuşan Özel, İmamoğlu'nun kararını önemli ve değerli bulduğunu ifade etti.

"KARAR, HEPİMİZİ MEMNUN ETTİ"

Özel, "Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir. Bu kararın İstanbul’a ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum" dedi.

"AÇIKLAMALARI TÜM ARKADAŞLARIMIZ ADINA HAK TESLİMİ"

İmamoğlu'nun CHP'deki değişim tartışmalarına ilişkin bir soru üzerine verdiği "Sayın Genel Başkan'ın değişim ve dönüşüm sürecinin liderliğini yaparak partimizin tüm kadrolarıyla, yenilenmesiyle yeni bir siyasi parti mimarisiyle geleceği coşkulu bir şekilde ulaşmasını sağlayıcı bir süreci hazırlaması gerektiğini düşünüyorum. Bunlar zaman içersinde konuşulur. CHP’nin tarihi bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi, ismi geçtiği için söylüyorum Özgür Özel’dir" yanıtını da değerlendiren Özel, İmamoğlu'nun yorumunu "hak teslimi" olarak niteledi.

İmamoğlu'na teşekkür eden Özel, şunları söyledi:

"Ekrem Bey’in vermiş olduğu kararı önemli ve değerli buluyorum. Bu karar en çok İstanbulluları ve hepimizi memnun etmiştir. Bu kararın İstanbul’a ve Türkiye’ye iyi geleceğini düşünüyorum. Sorulan bir soru üzerine ‘CHP’nin tarihini bilen, geçmişi tertemiz evlatları vardır. Bunlardan birisi Özgür Özel’dir’ ifadelerini de sadece kendi adıma değil parti tarihini bilen geçmişi temiz bütün arkadaşlarımız adına bir hak teslimi olarak görüyorum, değerli buluyorum, kendisine teşekkür ediyorum."