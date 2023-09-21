Özgür Özel'den 'İstanbul İl Kongresi' tepkisi: Bundan çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, "Birçok ilde, birçok ilçede yapılmayan kongreler var ve sonuca etki edecek. Bundan çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz" dedi. İstanbul İl Kongresi'nin hemen yapılacağının söylendiğini belirten Özel, "Belki 15 Ekim'e ertelenecek. Sebep ne, İstanbul kaybedilince bütün Anadolu İstanbul'u değişimcilerin kazandığını konuşmasın diye kongreyi kaçırıyorlar" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bugün Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı'yı ziyaret edeceğini belirten Özel, "Birazdan Mücella Abla'nın yanına gideceğim Bakırköy Kadın Cezaevi’ne. Mücella Yapıcı, kelepçeli muayene olmayı kabul etmediğinden üç aydır çok önemli tetkikler yapılması gerekirken yapılamıyordu. Geçtiğimiz haftalarda haklarını teslim edeyim İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can ile konuştum. 'Bu kelepçeli muayene yüzünden çok önemli tetkikleri olmuyor' dedim. İki bakan yardımcısı sağ olsunlar, 10 gün önce yapıldı. Bülent Turan’a teşekkür ettim, o da 'Biz araya girmeden bu işlerin çözülmesi gerekiyor' dedi" ifadelerini kullandı.

"Mücella Abla bilinen bir kişi" diyen Özel, şöyle devam etti: "Avukatı, Mücella Abla'dan gizli arıyor. 'Kızar bize' diyorlar. 'Hiç kimseye yapılmayan muamele bana yapılmasın' diyor. Kimi kimi kimsesi olmayan, Bülent Turan’a ulaşamayan 300 bin mahkum var içeride, gelin bunu düzeltelim."

"OSMAN KAVALA İLE KARŞILAŞTIĞIMDA UTANIYORUM"

Dün tutuklu bulunan Osman Kavala'yı ziyaret ettiğini kaydeden Özel, şunları kaydetti: "Osman Kavala ile karşılaştığımda ben utanıyorum. Çünkü inanılmaz bir metanet. Ben isyan ediyorum. Osman Kavala’nın bir önceki mahkemesinde ben oradaydım. Hakim, 'Her ne kadar' deyip iddiaları sıraladılar. Bir iddia 6 bin tane pizza sipariş edilmiş diye. Savunma avukatları İstanbul’da o gece, 60 tane bile pizzanın sipariş edilmediğini, herhangi bir kredi kartından ödenmediğini ispatlamışlar. Hakim, 'İddia etti, çürüttü' diyor. 'Hepsinin birden beraatine karar verdim”' dedi. Hepimiz alkışladık. Erdoğan, 'Birileri bunları beraat ettirmeye çalıştı' dedi. Sonra bir soruşturma daha açtırdı, kapıları kapattılar. Yine beraat etti. Sonra Gezi Davası’nı tekrar ettiler hala içeride tutuyorlar."

"NEREDE DURACAĞIMIZA KARAR VERECEĞİZ"

Sadece genel başkan değişimini ifade etmediklerini belirten Özel, "Biz sadece genel başkan değişimi demiyoruz. Biz genel başkanın değişimi, kadroların değişimi, CHP'nin tüzüğünün, programının değişimi, özellikle de siyaset yapış biçiminin değişimi diyoruz" diye konuştu.

"100 yıl önce Cumhuriyet'i kurmuş kadro, bugün kendi siyasetini kuramaz mı?" diyen Özel, "Nerede duracağımıza karar vereceğiz, biz pozisyonumuzu belirleyeceğiz, siyaset dünyası bizim etrafımızda şekillenecek" ifadelerini kullandı.

DELEGE AÇIKLAMASI

CHP degelesi ile ilgili soruya yanıt veren Özel, "Elbette ki delege il kongrelerinden seçilecek, kurultay da geliyor. Şu ana kadar 200'ün üzerinde arkadaşımız belirlendi. Bin tane arkadaşımız da bu cumartesiden itibaren 1 ay içerisinde yapılacak kongrelerde belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Özel, şunları söyledi: "Ben şöyle bir inanca sahibim; bu delegenin pazarda alışveriş yaptığı manavı var mı? Sabahları ekmek aldığı, gazete aldığı bir kişi var mı? Damadı var, gelini var, çocuğu var, torunu var veya genç delegeleriizin eşi var, kız arkadaşı var. Sabahları ekmek aldığı kişi 'Ne olacak, CHP'yi değiştirmiyor musunuz?' demiyor mu? Bu delege, bu partinin evladı."

"KURULTAY TARİHİ İÇİN 5 KASIM UYGUN"

Kurultay tarihi hakkında konuşan Özel, "Mümkün olan en erken tarih bizce de uygun. 29 Ekim önerisini ilk ben ortaya atmıştım, hatta 5 günlük bir kurultay yapalım demiştim. Ama 29 Ekim'deki belediyelerin programları söyleniyor, 5 Kasım uygun. Ne kadar çabuk, o kadar iyi. Çünkü kurultayı yapacağız, kazanacağız, arkasından yerel seçimler var" ifadelerini kullandı.

"YAPILMAYAN KONGRELER VAR"

Kongreler ile ilgili de değerlendirme yapan Özel, "Parti içi meselelerdir ama kurultay sürecinde şöyle bir şey var. Birçok ilde, birçok ilçede yapılmayan kongreler var ve sonuca etki edecek. Bundan çok ciddi rahatsızlık duyuyoruz" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "İstanbul İl Kongresi'ni hemen yapacağız diyorlardı, hemen 15 Eylül'dü, bir hafta bir hafta, ne diyorsunuz 8 Ekim... Belki 15 Ekim'e ertelenecek. Sebep ne, İstanbul kaybedilince bütün Anadolu İstanbul'u değişimcilerin kazandığını konuşmasın diye kongreyi kaçırıyorlar."