Özgür Özel'den "İzmir anketi" sorusuna yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir için anketlerde son durumun ne olduğu sorusuna ilişkin, "Son değerlendirmemden bugüne daha kötü bir anket görmediğimi, her gördüğüm anketin daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. 31 Mart tarihinde İzmir'de bir büyük başarı yakalayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Daha önce 25 ilçeyi kazanıyoruz, 5 ilçede başa baş durum var demiştiniz. Son durum nedir?" sorusuna Özel, "En büyük anket 31 Mart günü yapılacak. Seçim yaklaştıkça anket söylemek seçmeni yönlendirmeye yönelik oluyor. Son değerlendirmemden bugüne daha kötü bir anket görmediğimi, her gördüğüm anketin daha iyiye gittiğini söyleyebilirim. 31 Mart tarihinde İzmir'de bir büyük başarı yakalayacağız. İzmir'in beklediği değişimi, dönüşümü gerçekleştireceğiz" yanıtını verdi.

Özel, şöyle devam etti: "Bundan önce görev yapan belediye başkanlarımız, konvansiyonel belediyecilik anlamında üzerlerine düşeni fazlasıyla yaptılar. Bu belediye başkanları, Türkiye'nin herhangi bir coğrafyasında yüksek memnuniyet oranlarına ulaşabilecek belediye başkanlarımız."

HAMZA DAĞ'A YANIT

AKP'nin İzmir adayı Hamza Dağ'ın kendisine yönelik "Panik halinde" sözleri de sorulan Özel, şunları söyledi:

"Ben panik halinde rozetimi mi çıkarmışım, rozetimden mi utanmışım? Panik halinde bıyıklarımı mı inceltmişim? Panik halinde genel başkanının resimlerinden mi kaçmışım, panik halinde 'ben aslında onlardan değilim, sizin gibiyim' mi demişim? Düne kadar içki yasaklarının konulduğu gün Meclis'te içki yasağını en sert savunan kişiyken, meyhanelerin olduğu sokaklara girip klipleri ben mi çekmişim? Kim panik halindeymiş. Hamza Dağ benimle konuşmak istiyor ama yanlış anlamış. Beni acil ara diyen genel başkan ben değilim, kendi genel başkanı. Hamza, Tayyip Bey'i acil ara; İzmirlilere benziyormuşsun kızıyor, olmadık işler yapıyormuşsun kızıyor."

EMEKLİLERE BANKA PROMOSYONU YORUMU

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu, kamu bankalarının emekliler için 8-12 bin TL arasındaki promosyon ödemesi de sorulan Özel, "Vatandaşı enayi yerine koyarak yapılabilecek kötü siyasete bir numaralı örnektir. Ne diyoruz, emekli maaşı yetmiyor" değerlendirmesini yaptı.

Özel, şöyle devam etti:

"Bankalara yazı yazmışlar, promosyon verin, bunu da 1 Nisan'dan önce verin diyorlar. Promosyon şudur; emekli hangi bankayı tercih ediyorsa o verir. 8-12 bin TL diyor ya, Yapı Kredi Bankası zaten 15 bin TL veriyormuş. Kimin parasını kime veriyorsunuz? Zaten emeklilere verilecek parayı 1 Nisan'dan öne çekerek emeklinin yaptığı anlaşmayı emekliye, emeklinin hakkını emekliye jest diye sunan, emekliyi kandırmaya çalışan bir anlayış var. Emekli onların aklını istemiyor, kendi hakkını istiyor. Emeklinin hakkı en az 1 asgari ücrettir, doğrusu 1,5 asgari ücrettir."

BAKANLARIN SEÇİM ÇALIŞMASI

Bakanların AKP'nin seçim çalışmalarına katılması da sorulan Özel, "İzmir'e gelmediği kadar gelmesi iyi bir şeydir. Bir şehre bir siyasi parti bu kadar ilgi gösteriyorsa kendileri için olumlu bir taraf var. Olumsuz şey, Hamza Dağ konusu. Hamza Dağ demek ki buna yetmiyor, yetişemiyor... Bütün bakanlar geliyor, uğraşıyor." cevabını verdi.