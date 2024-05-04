Özgür Özel'den Kılıçdaroğlu ile görüşme açıklaması: Detayların önemli kısımlarını paylaştım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptıkları görüşmeye ilişkin bilgi verdi. Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmedeki detayların önemli kısımlarını Kılıçdaroğlu ile paylaştığını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, bir önceki genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile dün akşam yaptığı görüşmeye ilişkin kısa bir değerlendirme yaptı.

Bugün ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, konuyla ilgili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme hakkında kendisine bilgi verdim. Detayların önemli kısımlarını paylaştım" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan ile görüşme öncesi tartışılan sosyal medya paylaşımını üzerine alınmadığını da vurgulayan Özel, ikisinin de kazanan tarafta olduğunu ifade etti:

“Ahlatlıbel’de Sayın Genel Başkanımız ile hem çok faydalı, hem bugüne kadar en rahat ve en keyifli yemeğimizi yedik birlikte. İki taraf da kazanan tarafta sonuçta. CHP kazanınca mevcut genel başkanı da bir önceki genel başkanı da keyifleniyor. Çok keyifli bir sohbet oldu. Tabi ki hem Sayın Meclis Başkanın hem de Sayın Cumhurbaşkanıyla yaptığımız görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim. Detayları, önemli bir kısmını paylaştım. Kendisinin görüşlerini aldım. O Twitter meselesiyle ilgili ben onu hiç üstüme almamıştım. Almamakla da doğru yapmışım. Sayın Genel Başkanı telefonla aradığımda görüşmeyle ilgili zaten bana önerilerde bulundu.

'HİÇ BU KADAR KEYİFLİ YEMEK YEMEMİŞTİK'

Şu söylenebilir, şunu söylerlerse bunu hatırlatmayı unutmazsak iyi olur dediğine göre görüşmeyi yanlış bulmuyor. Yoksa benim söyleyecek bir sözüm yok, niye gidiyorsunuz derdi. O yüzden ben öyle genel başkanlar her tweeti üstüne almazlar, ikincisi dün de kendisiyle yaptığım görüşmenin değerlendirmesinde, kendisinin son derece yapıcı, katkı verici, geleceğe dönük de ışık tutucu bir yaklaşımı vardı. Sorun alanımız yok Sayın Genel Başkanla, bundan sonra parti ile ilgili, partinin geleceğiyle ilgili, partinin iktidara gelmesiyle ilgili umutlarımız var. Bu konuları konuştuk. Dediğim gibi ben Sayın Genel Başkan ile 8,5 yıl Genel Başkan ve grup başkanvekili marjında görüşmelerimiz oldu. Çok defa yemek yedik. Bu kadar keyifli bir yemek hiç yememiştik."