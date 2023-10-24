Özgür Özel'den kurultay değerlendirmesi: Üzerimizdeki ölü toprağını silkerek bir arada çıkacağız

CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin 4-5 Kasım'da yapılacak olan Olağan Kurultay'ına ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel, "Üzerimizdeki ölü toprağını silkerek, geleceğe umutla bakarak bu kurultay salonundan birlik ve beraberlik içinde, bir kişiyi kaybetmeden Sayın Genel Başkanımıza gerekli saygıyı ve vefayı göstermiş ve gösterecek olarak hep bir arada çıkacağız" dedi.

CHP Genel Başkan Adayı Özgür Özel, "Üzerimizdeki ölü toprağını silkerek, geleceğe umutla bakarak bu kurultay salonundan birlik ve beraberlik içinde, bir kişiyi kaybetmeden Sayın Genel Başkanımıza gerekli saygıyı ve vefayı göstermiş ve gösterecek olarak hep bir arada çıkacağız" dedi.

Özel, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde CHP İl Başkanlığı binasının yıkılması nedeniyle Akasya Mahallesi'nde oluşturulan CHP İl Koordinasyon Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kurultay süreciyle ilgili illerde ziyaretlerde bulunduklarını ve bu kapsamda Hatay'a geldiklerini ifade eden Özel, Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ı ziyaretinde kente yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi aldığını aktardı.

Özel, "Atatürk'ün emanet ettiği bu şehri tarihi dokusuna sahip çıkarak ayağa kaldırmak, şehrin kültürel yapısını koruyarak, kutsal dinler açısından anlamını muhafaza ederek, yan yana birlikte yaşama kültürünü koruyarak, demografisine müdahale edilmesine izin verilmeksizin Hatay'ı gündemde tutmak hepimizin boynunun borcudur" diye konuştu.

Özel, 4-5 Kasım'da 38. Olağan Kurultay'ı yapacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Gençleşerek, birleşerek, güçlenerek, inancımızı artırarak, üzerimizdeki ölü toprağını silkerek, geleceğe umutla bakarak bu kurultay salonundan birlik ve beraberlik içinde, bir kişiyi kaybetmeden Sayın Genel Başkanımıza gerekli saygıyı ve vefayı göstermiş ve gösterecek olarak hep bir arada çıkacağız. O salona 41 il başkanıyla girsem 81 il başkanı ile çıkacağım. O salondan 1200 seçilmiş delegemizle el ele, omuz omuza çıkacağım. O salondan çıktıktan sonra hem bir sembolik önemi olduğunu düşündüğüm için hem de daha sonra ne yapacağımızı göstermesi açısından burada söylüyorum ki ilk ziyaretimi genel başkan olarak, mazbatayı aldığım gün Hatay'a gerçekleştireceğim."

Basın açıklamasının ardından Özel, partililerle görüştü.