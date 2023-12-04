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Özgür Özel'den Madenciler Günü'ne şiirli selamlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla şiirli paylaşım yaptı. Özel, şair Kemal Özer'in "Yerin derinliklerinden geldiler, ellerinde/ susmak bilmeyen bir yer altı güneşiyle, ne kadar/ diplere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankısıyla/ yüreklerinin." dizeleriyle bilinen Zonguldak şiirini seslendirdi.

Güncel
  • 04.12.2023 20:49
  • Giriş: 04.12.2023 20:49
  • Güncelleme: 04.12.2023 20:55
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den Madenciler Günü'ne şiirli selamlama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla şiirli paylaşım yaptı. Özel, şair Kemal Özer'in "Yerin derinliklerinden geldiler, ellerinde/ susmak bilmeyen bir yer altı güneşiyle, ne kadar/ diplere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankısıyla/ yüreklerinin." dizeleriyle bilinen Zonguldak şiirini seslendirdi.

ZONGULDAK

Yerin derinliklerinden geldiler, ellerinde

susmak bilmeyen bir yer altı güneşiyle, ne kadar

diplere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankısıyla

yüreklerinin.

Ağır ağır geldiler, karanlık sarnıçlardan sıza sıza,

sağır küplerde birike birike, yararak kaslarının içine

yuvarlanmış sızıları ve ciğerlerinde yer etmiş

ışıksız lekeleri.

Geldiler bir büyük sesin harfleriyle ağızları dopdolu,

suskun çamuru küremek için kentin gölgeli

sokaklarından, sıyırıp almak için yıllardır gökyüzüne

birikmiş pası, ovmak için isli alnını sabahın.

Anıt bildiler sıradan ve gösterişsiz bir günü, diyecek

sözleri varsa anıt bildiler, akacak bir yatağı varsa

ırmaklarının ve atacak köprüleri varsa anıt bildiler,

toplandılar o anıtın çevresine.

Sonra her gün geldiler, artarak geldiler, kadınları

çocukları ve alkışlarıyla, yoğurt mayalar gibi geldiler,

pişkin ekmekleri bölüp de paylaşır gibi, su gibi, ateş gibi.

Her gün yeni ağızlar eklendi ağızlarına, yeni

yollarla tanıştı ayakları, her gün yeni kabuklar çatladı,

yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerini, bir kent

oldular sonunda

ve adını değiştirdiler ülkenin.

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