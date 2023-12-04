Özgür Özel'den Madenciler Günü'ne şiirli selamlama
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla şiirli paylaşım yaptı. Özel, şair Kemal Özer'in "Yerin derinliklerinden geldiler, ellerinde/ susmak bilmeyen bir yer altı güneşiyle, ne kadar/ diplere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankısıyla/ yüreklerinin." dizeleriyle bilinen Zonguldak şiirini seslendirdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla şiirli paylaşım yaptı. Özel, şair Kemal Özer'in "Yerin derinliklerinden geldiler, ellerinde/ susmak bilmeyen bir yer altı güneşiyle, ne kadar/ diplere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankısıyla/ yüreklerinin." dizeleriyle bilinen Zonguldak şiirini seslendirdi.
ZONGULDAK
Yerin derinliklerinden geldiler, ellerinde
susmak bilmeyen bir yer altı güneşiyle, ne kadar
diplere bastırılsa o kadar boğulmak bilmez yankısıyla
yüreklerinin.
Ağır ağır geldiler, karanlık sarnıçlardan sıza sıza,
sağır küplerde birike birike, yararak kaslarının içine
yuvarlanmış sızıları ve ciğerlerinde yer etmiş
ışıksız lekeleri.
Geldiler bir büyük sesin harfleriyle ağızları dopdolu,
suskun çamuru küremek için kentin gölgeli
sokaklarından, sıyırıp almak için yıllardır gökyüzüne
birikmiş pası, ovmak için isli alnını sabahın.
Anıt bildiler sıradan ve gösterişsiz bir günü, diyecek
sözleri varsa anıt bildiler, akacak bir yatağı varsa
ırmaklarının ve atacak köprüleri varsa anıt bildiler,
toplandılar o anıtın çevresine.
Sonra her gün geldiler, artarak geldiler, kadınları
çocukları ve alkışlarıyla, yoğurt mayalar gibi geldiler,
pişkin ekmekleri bölüp de paylaşır gibi, su gibi, ateş gibi.
Her gün yeni ağızlar eklendi ağızlarına, yeni
yollarla tanıştı ayakları, her gün yeni kabuklar çatladı,
yeni kulaklar işitmeye başladı söylediklerini, bir kent
oldular sonunda
ve adını değiştirdiler ülkenin.
Yerin derinliklerinden geldiler...#4AralıkDünyaMadencilerGünü pic.twitter.com/Q9thOpnaFv— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 4, 2023