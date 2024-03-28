Özgür Özel'den Muğla'da Akbelen mesajı: "1 Nisan’dan sonra o karar geri gelebilir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Muğla'nın Ortaca ilçesindeki mitinginde yaptığı konuşmada Akbelen'de Cumhurbaşkanlığı kararıyla geri çekilen kamulaştırma kararına ilişkin "Sakın ha sakın kimse o geri almanın kalıcı olduğunu sanmasın. Seçim öncesi yaratılacak infialden korkup o kararı geri çektiler. 1 Nisan’dan sonra o karar geri gelebilir. Ama biz buradayız" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı imzasıyla Akbelen Ormanı'nın çevresinde bulunan 190 parsellik tarım alanının kamulaştırılması kararının 1 Nisan'dan sonra geri gelebileceğini söyledi.

Özel, partisinin Muğla’nın Ortaca ilçesinde düzenlenen mitinginde konuştu.

CHP Genel Başkanı, "Sakın ha sakın kimse o geri almanın kalıcı olduğunu sanmasın. Seçim öncesi yaratılacak infialden korkup o kararı geri çektiler. 1 Nisan’dan sonra o karar geri gelebilir. Ama biz buradayız" yorumunda bulundu.

Özgür Özel konuşmasında orman köylülerinin sıkıntılarına da dikkat çekerek seçim sonrasında orman köylüleri için çalışma yürüteceklerinin sözünü verdi.

Özgür Özel, şunları söyledi:

"Orman köylüleri, hükumetin yok saydığı bir grup. Bu sene enflasyon TÜİK’e göre yüzde 68. Orman köylülerin hizmet karşılığı yaptığı paraya yapılan zam sadece yüzde 20. Devlet tarafından hiç görülmeyen ve sesini duyuramayan bir grup. Seçimden sonra orman köylüsü için ne yapabiliyoruz diye çalışacağız. Söz veriyorum.

"ORMANLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Muğla maalesef, orman yangınları ile ilgili doğru tedbirlerin alınmadığı bir kent. Türkiye’yi bir koca yaz savunmasız bırakılan bir dönemde tam 93 bin futbol sahası büyüklüğünde orman kaybetti. Ne zaman hatalarını gördüler, takip eden yıl bu kadar büyük kayıplar yaşanmadı. Ahmet Aras Muğla Büyükşehir’e talip olduğunda Muğla’yı yangınlardan korumak için her türlü fedakarlığı yapacağını aktardı. Ormanlarımıza sahip çıkacağız.

"İNFİALDEN KORKUP KARARI GERİ ÇEKTİLER"

Akbelen’deki mücadele tüm Türkiye’nin dilinde. Orada bulunan santrale kömür yetişmediği için yeni maden alanları eklenerek büyütülmeye çalışılıyor. Geçtiğimiz günlerde bir genelge ile o alan büyütülmeye kalkıldı. Ardından Muğlalı olmayan Muğla’yı bilmeyen, nasıl Ak Partili olduğu belli olmayan biri çıktı.

Sakın ha sakın kimse o geri almanın kalıcı olduğunu sanmasın. Seçim öncesi yaratılacak infialden korkup o kararı geri çektiler. 1 Nisan’dan sonra o karar geri gelebilir. Ama biz buradayız."