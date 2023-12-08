Özgür Özel'den Muharrem İnce açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Muharrem İnce'nin İzmir'den aday gösterileceği iddialarıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir partinin genel başkanına 'belediye başkanı ol' denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'Muharrem İnce'nin Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi sonrası İzmir adayı olacağı' iddialarına ilişkin bir soru üzerine, "Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız. Zaten başvurular bitti. CHP'den Muharrem İnce'nin aday olmasını bekleyemeyiz. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına 'belediye başkanı ol' denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz." diye konuştu.

DW Türkçe'den Kıvanç El'e açıklamalarda bulunan Özgür Özel, büyükşehirleri kaybetmemek için bir toplumsal ittifak arayışı içinde olduklarını söyledi, "İstanbul'u Ankara'yı biz, iş birliği olsun ya da olmasın, kazanabiliriz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin İzmir'den aday olmasına dair teklif iddialarıyla ilgili de konuşan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Muharrem İnce'nin İmamoğlu'ndan bir randevu talebi olduğu Ekrem Bey tarafından bana geçen hafta iletildi. Ben de "Siz Büyükşehir Belediye Başkanısınız, bir partinin genel başkanı görüşmek istiyorsa görüşmek doğrudur" dedim. Ekrem Bey görüşmeden sonra da Muharrem İnce'nin İstanbul'un kazanılmasına önem atfettiğini ve destek vereceğini söylediğini söyledi. Ben de bundan memnun oldum. İzmir'e dair ne bizimle ne de Ekrem Bey ile bir görüşme yok. CHP'den aday olmasını bekleyemeyiz, üyemiz de değil. Başka bir partinin genel başkanı. İzmir'e dair mevcut başkanla ilgili memnuniyet anketi yapılıyor. Mevcut başkan aday olacaksa ilan edeceğiz, eğer olmayacaksa da başka aday adayları arasında bir anket çalışması yapacağız. Zaten başvurular bitti. CHP'den Muharrem İnce'nin aday olmasını bekleyemeyiz. Bunu biz söylesek nezaketsizlik olur. Bir partinin genel başkanına "belediye başkanı ol" denmez. Bu tartışma benim için bu nedenle sürpriz."