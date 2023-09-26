Özgür Özel'den, Mustafa Destici'nin iddiasına yalanlama: Kesinlikle doğru değil

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, "Mustafa Destici, HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir gizli protokol yaptığı yönünde açıklamalarımın bulunduğunu iddia etmektedir. Bu iddia kesinlikle doğru değildir" açıklamasını yaptı.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan Adayı Özgür Özel, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin iddiasını yalanladı.

Mustafa Destici'nin iddiasına ilişkin yazılı açıklama yapan Özgür Özel, "Halk TV’de katıldığım bir programda kullandığım ifadelerin bir grup sosyal medya trolü tarafından çarpıtılmasının ardından Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin İstanbul İl Kongresinde bu yanlış değerlendirmeleri devam ettirmiştir" dedi.

Özel, "Mustafa Destici, HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir gizli protokol yaptığı yönünde açıklamalarımın bulunduğunu iddia etmektedir. Bu iddia kesinlikle doğru değildir" ifadelerini kullandı.

KONUŞMASINI AKTARDI

Özgür Özel, şöyle devam etti: "İlgili programdaki ifadelerim, 'Resmen ittifak olmadığımız ama oy aldığımız seçmenlerde örneğin Doğu ve Güneydoğu illerindeki seçmenlerde de imzalanmış bir gizli protokol ve o protokoldeki vaatler üzerinde birtakım gönül kırıklıkları var' biçimindedir."

"Programı izleyen herkesin de anlayabileceği gibi, o programda Zafer Partisi ile yapılan protokolün Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da seçmenleri olumsuz etkilediğine işaret ettim" diyen Özel, şunları söyledi:

"Zafer Partisi ile yapılan protokole yönelik 28 Mayıs öncesinde ve sonrasında kamuoyunda ciddi bir tepki oluştuğu, bu tepkinin 28 Mayıs seçimlerinde Doğu ve Güneydoğu illerinde seçim sonuçlarına yansıdığı açıktır. İfadelerim bu çerçevededir.”