Özgür Özel'den 'oy bölme' açıklaması: Kimsenin Artvin halkına ihanet etme hakkı yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de konuşuyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Artvin'de Milli İrade Meydanı'nda konuşuyor.

Eğitim konusuna özel bir parantez açan Özel, 81 il içinde eğitimde başarı açısından Artvin'in sondan bir önce yer aldığını belirtti. Özel, Artvin'de eğitimden memnuniyetsizlik olduğunu söyledi.

CHP'nin Artvin Belediye Başkan adayı Bilgehan Erdem'in bu konuyu öncelikli mesele haline getireceğini savunanan Özgür Özel, Artvin halkının beklentisine yanıt vereceklerini ifade etti.

"Madencilik işini bilirim" diyerek Cerattepe'de altın madenine karşı direnen Artvin halkının yanında olduklarını belirten Özgür Özel, "Şu anda burada siyanür yoksa bu mücadele sayesinde ama bu maden bambaşka bir niyet için hepiniz biliyorsunuz. Bu maden açık ocağa dönüştürülmeye çalışılıyor" dedi.

"Birileri Artvin'in ipini çekmeye geliyor" sözleriyle iktidarı eleştiren CHP lideri "Biz olursak kimse işsiz kalmaz, kimsenin düzeni bozulmaz. Artvin'e asit yağmurları yağmasına izin vermeyiz. Artvin'in geleceğini düşünen Bilgehan Hoca'nın arkasında duracak. Kimsenin oyları bölmeye ve Artvin halkına ihanet etmeye hakkı yoktur" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yaşadığı maddi sorunlara değinen Özgür Özel, iktidar geldiğinde en düşük emekli maaşının bir buçuk asgari ücrete eşit olduğunu belirtti. Özel, emeklinin cebinden tekrar 5,5 çeyrek altın çalındığını söyledi.

Ramazan Bayramının yaklaştığını söyleyen Özgür Özel, insanların maddi durumları nedeniyle birbirlerini iftara çağırmaya çekindiğini söyledi.

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