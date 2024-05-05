Özgür Özel'den Paskalya mesajı: Huzur ve barış diliyorum
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı kutluyor, Paskalya’nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı kutluyor, Paskalya’nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı’nı kutladı. Özel’in X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
“Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı kutluyor, Paskalya’nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum.”
Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı kutluyor, Paskalya’nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum. pic.twitter.com/2tPyHeOwea— Özgür Özel (@eczozgurozel) May 5, 2024