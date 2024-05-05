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Özgür Özel'den Paskalya mesajı: Huzur ve barış diliyorum

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı kutluyor, Paskalya’nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi.

Güncel
  • 05.05.2024 20:15
  • Giriş: 05.05.2024 20:15
  • Güncelleme: 05.05.2024 20:19
Özgür Özel'den Paskalya mesajı: Huzur ve barış diliyorum
Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı kutluyor, Paskalya’nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Paskalya Bayramı’nı kutladı. Özel’in X hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

“Ortodoks yurttaşlarımızın Paskalya Bayramı’nı kutluyor, Paskalya’nın tüm dünyaya huzur ve barış getirmesini diliyorum.”

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