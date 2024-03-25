Özgür Özel'den Rus Büyükelçi Erkhov’a taziye mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Rusya'daki saldırıya ilişkin Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov’a taziye mesajı gönderdi. Özel, mesajında, "Bu korkunç terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Zor anında dost Rusya Halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu teyiden ifade ediyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 22 Mart günü Crocus Konser Salonu’nda meydana gelen saldırı nedeniyle Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksei V. Erkhov’a taziye mesajı gönderdi.

Özel, mesajında, “Yaşadığınız üzüntüyü yürekten paylaştığımızı bildirmek isteriz. Bu menfur saldırıda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifa, sabır ve kuvvet diliyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, mesajında, "Bu tür saldırılara çokça muhatap kalan bölgemizde barış ve istikrarın ancak uzlaşı, dayanışma ve işbirliği yoluyla sağlanabileceği inancındayız. Bu korkunç terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Zor anında dost Rusya Halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu teyiden ifade ediyorum” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya’nın başkenti Moskova’da Crocus City Hall adlı konser salonuna 22 Mart akşamı silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda 137 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Konser salonunun bulunduğu binanın çatısında da yangın çıkmış, çatı bir süre sonra çökmüştü.

Moskova'da hafta sonu tüm halka açık etkinlikler iptal edilmiş, saldırıyı ele almak için bir görev gücünün kurulduğu açıklanmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıyı düzenleyen 4 saldırganın da içinde olduğu 11 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.