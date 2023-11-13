Özgür Özel'den Sabah yazarına telefon

Sabah yazarı Yavuz Donat, Azerbaycan yazısı ile ilgili CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini aradığını söyleyerek, "Dost ve kardeş Azerbaycan'ı kırmışız... Yanlış yapmışız... Tamamen bizim hatamız" dediğini aktardı. Donat, Özel'in ilk yurtdışı ziyaretini Kıbrıs ve Azerbaycan'a yapacağını söylediğini belirtti.

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AKP'ye yakınlığıyla bilinen Sabah yazarı Yavuz Donat, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisini aradığını söyledi. Yavuz Donat, bugünkü yazısında, "Geceydi... Saat 24.00'e yakın... Telefonum çaldı... Arayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'di. 'Yazılarınızı okudum' dedi. Azerbaycan üzerine yazdıklarımızdan söz ediyordu" ifadelerini kullandı. Özgür Özel'in "Dost ve kardeş Azerbaycan'ı kırmışız... Yanlış yapmışız... Tamamen bizim hatamız" dediğini aktaran Donat, "Yıllardır CHP'den, böyle bir ses... Hatayı kabul... Özeleştiri duymamıştık. Tek kelimeyle... Sevindik" dedi. Donat, Özel'in "Telafi edeceğini... Can Azerbaycan'ın gönlünü alacağını" söylediğini belirtti. İLK ZİYARET KIBRIS'A Özel, ayrıca "İlk ziyareti Kıbrıs'a yapacağım... Sonra Azerbaycan'a gideceğim... Altyapı çalışmalarına, hazırlıklara başladık" açıklamasını da yaptı. DONAT: ÖZEL CHP'NİN AZERBAYCAN POLİTİKASINI REVİZE ETMELİ Yavuz Donat, 8 Kasım'daki yazısında, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir projesi vardı: 'Tarihi İpek Yolu'nu Canlandırma Projesi.' Fakat... Projede yol Azerbaycan'dan geçmiyordu.

Azerbaycan... İncinmiş... Kırılmış... Üzülmüş" ifadelerini kullanmıştı. Donat, Özgür Özel'e seslenerek şunları söylemişti: "Ünal Çeviköz... Emekli Büyükelçi... Kılıçdaroğlu'nun Dış Politika Danışmanı idi. Çeviköz... Dağlık Karabağ Savaşı sırasında... "Türkiye, Azerbaycan'a silah yardımı yapıyor... Hatta cihatçı gruplar gönderiyor" demişti. Azerbaycan... Öylesine gücenmiş... Öfkelenmiş ki. Özgür Özel'in ilgisine ve bilgisine... Partisinin Azerbaycan politikasını mutlaka revize etmeli."