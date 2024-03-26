Özgür Özel'den seçmene "Balıkesir" uyarısı: Anketlere dikkat çekti

CHP lideri Özgür Özel, Edremit'te seçmene seslendi. Partisinin büyükşehir adayı Ahmet Akın ve Edremit adayı Mehmet Ertaş için destek isteyen Özel, geçtiğimiz yerel seçimleri anımsatarak, "Ahmet Akın'a borcumuz var. Balıkesir'deki tarihi hesabı Ankara'da halledemedik. Bu Ankara'da belki olmaz ama Balıkesir'de sandığın başında 'vicdan ittifakı olacak' dedim" ifadelerini kullandı. Anketlere göre birkaç puan önde olduklarını belirten Özel, "Eğer başka bir partiye oy verirseniz Balıkesir'i AK Parti kazanır ama CHP’ye oy verirseniz Balıkesir’i hep birlikte kazanırız" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Edremit ilçesinde açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz yerel seçimleri anımsatan Özel, ittifak kapsamında Balıkesir'i İYİ Parti'ye verdiklerini, kazanan İsmail Ok'un da herkesin önünde seçimi AKP'ye verdiğini söyledi.

Özel, "O günlerde CHP olarak üzerimize ne düşüyorsa yaptık. 5 yıl geçti... 5 yıl boyunca şu konuşuldu; bizim size borcumuz var, Ahmet Akın'a borcumuz var. Balıkesir'deki tarihi hesabı Ankara'da halledemedik. Bu Ankara'da belki olmaz ama Balıkesir'de sandığın başında 'vicdan ittifakı olacak' dedim" diye konuştu.

Seçimlere sayılı gün kaldığını anımsatan Özel, anketlere göre Ahmet Akın'ın önde olduğunu ancak birkaç puanlık farkın yeterli olmayacağını söyledi.

Seçmeni uyaran Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlere 5 gün var. Anketlere göre Ahmet Akın seçimleri önde götürüyor ama birkaç puan farkla önde olmak bizleri rahat uyutmaz. Buradan açık açık konuşmaya geldik; geçmişte birlikte olduğumuz iyi insanlar. Geçmişteki ittifak ortaklarımız... Eğer başka bir partiye oy verirseniz Balıkesir'i AK Parti kazanır ama CHP’ye oy verirseniz Balıkesir’i hep birlikte kazanırız. Buraya Ahmet Akın'ı size emanet etmeye geldim."

EMEKLİ MAAŞLARI

Devamla, emekliler başta olmak üzere yurttaşın yaşadığı ekonomik kriz ve yetersiz ücretlere dikkat çeken Özel, "Erdoğan iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı 1,5 asgari ücret seviyesindeydi. Eğer değişmeseydi bugün en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı" dedi.

Emeklinin cebinden her ay 5,5 çeyrek altın çalındığını söyleyen Özel, "En düşük emekli maaşı AKP ilk geldiğinde 8,5 çeyrek altın alıyordu, şimdi 2,5 çeyrek altın alıyor. Yani cebinizden 5,5 çeyrek altın çalındı" diye konuştu.

Özel, ataması yapılmayan öğretmenler ve staj mağdurlarına da dikkat çekerek, iktidar partisinin her alanda mağduriyet yarattığına vurgu yaptı.