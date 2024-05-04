Özgür Özel'den Sinan Ateş iddianamesine tepki: "Gerçek gizlenmeye çalışılıyor"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin hazırlanan iddianameye tepki gösterdi. Özel, "Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş cinayetine ilişkin iddianamenin ‘kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalıştığını’ söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin soruşturmayı iki yıl dört ay sonra 29 Nisan’da tamamlamıştı. İddianamede 22 kişiye ‘tasarlayarak öldürme’ suçu yöneltilmişti.

Sinan Ateş davasında iddianame yazıldı. İddianamede 22 isim yer alırken Sinan Ateş’in neden öldürüldüğü, bilirkişi raporunda yer alan telefon yazışmalarına ilişkin kayıtlara neredeyse hiç değinilmemesi dikkat çekti. Yazılan iddianame ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iddianame ile ilgili, “kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor” değerlendirmesini yaptı.

Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor.



Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız. — Özgür Özel (@eczozgurozel) May 4, 2024

Özel, Twitter‘dan şunları yazdı:

“Sinan Ateş suikastine ilişkin hazırlanan iddianame, oluşturulan sis perdesini aralamak şöyle dursun, kamuoyunun bildiği pek çok gerçeği gizlemeye çalışıyor. Sinan Ateş suikasti tam anlamıyla aydınlanana kadar peşini bırakmayacağız.”