Özgür Özel'den Sinan Ateş paylaşımı: "Sorumlular yargılanana kadar bu suikasti unutturmayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tam 1 sene önce Ankara'da silahlı saldırıda öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'i andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Aralık 2020'de Ankara Çukurambar'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'i, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Cinayetin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen siyasi sorumlulara dokunulmadığını vurgulayan Özel, "Sorumlular yargılanana kadar bu suikasti unutturmayacağız" dedi.