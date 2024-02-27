Özgür Özel'den TRT'ye tepki: Taraflı yayıncılığı tabloyla gösterdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TRT'yi eleştirdiği anda konuşmayı canlı yayınlayan TRT Haber yayını kesti. TRT'nin taraflı yayıncılığını tabloyla gösteren Özel, "Hiçbir yere yasak koymadım, TRT'yi cenazeme istemiyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Özel, açıklamasına, "Akışı değiştiriyoruz. TRT yayına geçti, bizi haftada 7 dakika veriyor, o kıymetli 7 dakikanın içindeyiz" dedi.

TRT anayasal bir kurum TRT Kanunu, Anayasa'ya dayandırılarak çıkarılmış. Anayasa'nın 134. maddesi diyor ki ' TRT özerktir ve tarafsızdır.' Yani TRT tarafsızlığını kaybederse Anayasa suçu işler" ifadelerini kullandı.

TRT ile ilgili tabloyu gösteren Özel, "Murat Kurum 29 dakika 12 saniye verilmiş, rakibi sayın Ekrem İmamoğlu 0. İzmir adayı Hamza Dağ 26 dakika 30 saniye, rakibi Cemil Tugay'a 0. Turgut Altınok 17 dakika 50 saniye, sayın Mansur Yavaş 0." ifadelerini kullandı.

TRT'YE TEPKİ

1 Ocak 2024 tarihinden bu yana AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li yöneticilerinin TRT'de 2 bin 592 dakika yer aldığını aktaran Özel, kendisine sadece 43 dakika yer verildiğini aktardı.

Özel, şunları söyledi: "Er geç, yarın öbür gün ölür de gidersek dirime gelmeyen ölüme de gelmesin. Hiçbir yere yasak koymadım, TRT'yi cenazeme istemiyorum."

TRT YAYINI KESTİ

Özgür Özel, TRT'yi eleştirdiği anda konuşmayı canlı yayınlayan TRT Haber yayını kesti. Özgür Özel, "Ben TRT dediğim anda TRT yayından çıkmış" tepkisini gösterdi.

"MADENLER ALARM VERİYOR"

Madenler alarm vermeye devam ettiğini belirten Özel, "Bu kazaları durdurmak için kanun yapmayan ne yapıyor? Murat Kurum'un ÇED raporuna onay verdiği karar ve o karardan sonra Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Anagold firmasının vergi borcunun silinmesi. Böyle bir vicdansızlık, böyle bir kayırmacılık, Türkiye'de çıkarılan altının yüzde 98'inin yurtdışına gittiği bir düzenle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN MESAJI

Hafta sonu Sosyalist Enternasyonal toplantısı için Madrid'de olduğunu belirten Özel, "Daha önce mektupla çağrıda bulunmuştuk, 'Hamas'ın yaptığı saldırılardan sonra İsrail'in verdiği cevap çocuk ve kadınları öldürmüştür' dedim. 'Gelin dünyadaki barışı savunan partiler olarak Filistin'deki mezalimi bitirelim' dedim" diye konuştu.

Özel, şunları söyledi: "Erdoğan Sakarya'da bir miting yaptı. Mitingde bir pankart açtılar 'İsrail ile ticaret sonlandırılsın' diye. Sonra kahraman Türk polisine apar topar pankartı toplattılar. Pankart, bir talep pankartı. Pankartı açanlar biliyorlar ki bu ticareti Recep Tayyip Erdoğan'ın ailesi yapıyor."

RAMAZAN PİDESİ FİYATI

Özgür Özel, ramazan pidesi fiyatı hakkında şu tepkiyi gösterdi:

"31 Mart seçimlerinden sonra kemer sıkma, zamlar ve tasarruf genelgeleri ardı ardına gelecek. 31 Mart'a kadar her şeyi bastırıyorlar. Ramazan pidesi fiyatı 15 lira yapılmış. Pide yüzde 50 zamlanmış. İşin içinde bir oyun var. Geçen sene 300 gram pide 10 lira, bu sene 250 gram pide 15 lira. Zam yüzde 80! Hani enflasyon yüzde 64'tü."

'EMEKLİ KART' ÇAĞRISI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın emeklilere aylık bin lira verdiği 'Ankara Kart' uygulamasını anımsatan Özel, "Gelin bu kartı emekli kartına çevirelim. Biz elimizden geleni yapmaya hazırız. Bir Emekli Kart çıkaralım ve bu zulmü bitirelim" çağrısında bulundu.

İKTİDARA 'İŞSİZLİK FONU' TEPKİSİ

İşsizlik Fonu ile ilgili iktidara tepki gösteren Özel, şunları kaydetti:

"İşsizlik Sigorta Fonu ile ilgili bir düzenleme var. Bunlar duble yapımlarında bile bu fonu kullandılar. Sonra gelinen noktada 2023 yılında İşsizlik Sigorta Fonu'ndan işçiye ödenen para yüzde 18.5, işverene verilen teşvik yüzde 67. Kanun diyor ki İşsizlik Sigorta Fonu'ndaki biriken toplam kaynağının en fazla yüzde 30'u kullanabilir. Bunu yüzde 50'ye çıkarıyorlar. İşçinin kumbarasından işverene bir şey ödenmesine ilk günden beri karşı çıktık."

'TÜRKİYE İTTİFAKI' VURGUSU

'Türkiye İttifakı' mesajı veren Özel, "Cumhur İttifakı'nın gücünü dengelemenin tek yolu Türkiye İttifakı'dır. Türkiye İttifakı'nda Biz sosyal demokratlar varız, muhafazakar demokratlar var, milliyetçi demokratlar var; Lazlar var, Kürtler var..." diye konuştu.