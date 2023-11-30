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Özgür Özel'den TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki: Hukuka aykırıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Güncel
  • 30.11.2023 22:04
  • Giriş: 30.11.2023 22:04
  • Güncelleme: 30.11.2023 22:55
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel'den TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki: Hukuka aykırıdır
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi.

Özel’in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz.”

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