Özgür Özel'den TTB Merkez Konseyi'nin görevden alınmasına tepki: Hukuka aykırıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin mahkeme kararıyla görevden alınmasına tepki gösterdi.

TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır.



Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız.



Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz. — Özgür Özel (@eczozgurozel) November 30, 2023

Özel’in bu akşam X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

“TTB Merkez Konseyi üyelerinin görevden alınması kararı, hukuka aykırıdır. Belediyelerde de kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerinde de kayyımlara karşıyız. Hukuku savunmaya ve TTB'nin seçilmiş organlarının yanında olmaya devam edeceğiz.”