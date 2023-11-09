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Özgür Özel'den Türkiye Barolar Birliği'nin 'Hukukun Üstünlüğü' yürüyüşüne destek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Yarın Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği 'Hukukun Üstünlüğü' Yürüyüşüne, milletvekillerimizle birlikte katılıp destek vereceğiz. Bu, anasayal düzene karşı kalkışma girişimine tepkisini göstermek isteyen tüm Ankaralıları yürüyüşe destek vermeye davet ediyorum" açıklamasını yaptı.

Güncel
  • 09.11.2023 23:17
  • Giriş: 09.11.2023 23:17
  • Güncelleme: 09.11.2023 23:21
Özgür Özel'den Türkiye Barolar Birliği'nin 'Hukukun Üstünlüğü' yürüyüşüne destek
ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Barolar Birliği'nin Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin kararını protesto etmek amacıyla yarın gerçekleştireceği 'Hukukun Üstünlüğü Yürüyüşü'ne CHP milletvekilleriyle birlikte katılacağını duyurdu.

Özel'in sosyal medya hesabından bu akşam paylaştığı mesaj şöyle:

"Yarın Türkiye Barolar Birliği'nin düzenlediği 'Hukukun Üstünlüğü' Yürüyüşüne, milletvekillerimizle birlikte katılıp destek vereceğiz. Bu, anasayal düzene karşı kalkışma girişimine tepkisini göstermek isteyen tüm Ankaralıları yürüyüşe destek vermeye davet ediyorum."

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