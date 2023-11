Özgür Özel'den "yeni anayasa" açıklaması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Türkiye’nin yoksulu, kadını, dezavantajlıyı, çevreyi gören bir anayasa sorunu vardır... Ancak Anayasa’yı hiçe sayan, Erdoğan’ın yeni yetki taleplerinin dayatıldığı bir çabanın içinde hiçbir zaman olmadık, bundan sonra da olmayacağız” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile CHP İl Başkanları İstanbul Buluşması programına katıldı. Özel programdaki konuşmasından bir kesit içeren videoyu bu akşam X hesabından paylaştı. Özel, videoya; “Türkiye’nin yoksulu, kadını, dezavantajlıyı, çevreyi gören bir anayasa sorunu vardır... Ancak Anayasayı hiçe sayan, Erdoğan’ın yeni yetki taleplerinin dayatıldığı bir çabanın içinde hiçbir zaman olmadık, bundan sonra da olmayacağız” notunu düştü.

Özel, videoda şunları söyledi:

“ERDOĞAN İÇİN YAPILAN ANAYASA ERDOĞAN'IN GÖZÜ DÖNMÜŞ TALEBİNE YETERSİZ KALIYOR”

“Türkiye’nin bir Anayasa sorunu vardır. Türkiye’nin sivil bir Anayasa sorunu vardır. Yoksulu gören, kadını gören, dezavantajlıyı gören, çevreyi gören… Bütün toplumun desteğini alacak… Halkoyuna sunulduğunda yüzde 95’in üzerinde bir destekle yürürlüğe girecek bir Anayasa sorunu vardır. Ama Türkiye’nin bir Anayasa yapma iradesi sorunu da vardır. Anayasalar aşkın zamanlı metinler olabilmesi için her gelene göre değil, her gelene uygun metinler olabilmesi için kuşaktan kuşağa güçlenerek aktarılabilmesi için her doğan için yapılması gerekir. Erdoğan için yapılan bir Anayasa’nın birkaç yıl içinde nasıl Erdoğan için de yetersiz, kendi niyetlerine ve gözü dönmüş yetki taleplerine yetersiz kaldığı ortadadır.

“HUKUK DEVLETİNİ ASKIYA ALMAYI NİYET EDİNEN BİR ÇABANIN PARÇASI OLMAYACAĞIZ”

Birinin üzerine dikilen kıyafetin herkese uymadığı gibi, bir süre sonra kendisine de uymayacağı görülmüştür. Bu yüzden biz bütün toplumu kapsayan Misak-ı Milli sınırları içinde yaşayan herkesi eşit yurttaşlıkla kucaklayan… Kadını, engelliyi, yoksulu, güvencesizi, çevreyi koruyan… Evrensel ölçütlerde özgürlükçü bir anayasa için biz her zaman var olduk, var olmaya devam edeceğiz. Ancak Erdoğan’ın yeni yetki taleplerini, Anayasa’yı hiçe sayan, Türkiye’yi anayasasızlaştıran, onun uymadığı Anayasa’ya bir kere daha uyum yapmaya çalışan Cumhur İttifakı’nın mutfağında hazırlanmış milletin burnuna dayatılan bir çabanın içinde hiçbir zaman olmadık, bundan sonra da olmayacağız. Kadınları, gençleri endişelendiren, hukuk devletini askıya almayı niyet edinmiş bir değişiklikte CHP hiçbir zaman olmadı. Bundan sonra da olmayacak.”