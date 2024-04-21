Özgür Özel'den 'yeni imaj' iddialarına yanıt

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, fiziksel görünümündeki değişime ilişkin "yeni imaj" iddialarına, "Ses tellerimden acil bir ameliyat oldum yoksa kalıcı ses kaybı olacaktı. Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'a konuşan Özgür Özel, "Birinci partinin genel başkanı olmak hem keyifli hem güçlü hem de çok sorumluluk yükleyen bir iş. Daha 10 ay önce beş parti yüzde 25 almışken şimdi yüzde 38 almak sizin ikna ettiğiniz kesimlerin sadece CHP’ye gönül verenler olmadığını gösteriyor. Bu da başka sorumluluk yüklüyor" dedi.

"DALGA GEÇENLER OLMUŞTU"

Yerel seçimlerde aday belirleme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "350 bin tekil anketle aday belirledik, 250 bin tekil anketle adayların gidişatını sahada takip ettik, uyardık. İlk açıkladığımızda yapay zekâ ve akıllı yöntemlerle dalga geçenler olmuştu. Yapay zekâ, adayların güçlü ve güçsüz yönlerini ortaya çıkardı. Sosyal medya dinlemeleri yaptık. Bazı mesajları hedefleme yöntemiyle verdik; örneğin Uşak’taki ev hanımlarına, Manisa’daki çiftçilere uygun mesajlar yolladık. Bunu kullanmayan siyasi partiler çok geride kalıyorlar. Aday belirleme sürecinde milletvekillerinin raporlarını okudum. Yapılan çok sayıda anket ve sahadaki bildirimler çok önemliydi" ifadelerini kullandı.

Özel, şöyle devam etti: "Seçmenin mesajını algılayıp onu neyin heyecanlandıracağına çok doğru yöntemlerle karar verdik. Haksız eleştiriler ve saldırılar oldu. Zamanında beni orantısız yerenlerin şimdi orantısız övüşünü her gün keyifle okuyorum."

"YENİ İMAJ" İDDİASINA YANIT

"Yeni imaj" iddialarına da yanıt veren Özel, şunları söyledi:

"Ses tellerimden acil bir ameliyat oldum yoksa kalıcı ses kaybı olacaktı. 15 dakikalık diye yapılan ameliyat bir buçuk saat sürdü. Beklenenden zor geçti ve kortizon tedavisi görüyorum. Gözlerimle alakalı mercek ameliyatı da bir yıldır bekliyordu. Bozukluk numarası çok fazla olduğundan akıllı lens takıldı. Onun için de kortizonlu damla damlatılıyor. Tüm bu kortizon yüzümde, gözümde ufak şişkinlikler oluşturdu. Saçlarımı boyatmadım, sadece kestirdim. Kestirdiğim gün wax (saçları şekillendirmek ve istenilen biçimde kalmasını sağlamak için kullanılan bir ürün) sürüyorlar. Fotoğraf açılarından dolayı farklı çıkmış; kırlarım duruyor."

GELİR ADALETSİZLİĞİ VE YOKSULLUKLA MÜCADELE

"Türkiye’nin çözüm bekleyen en önemli meselesi nedir?" şeklindeki soruya Özel, "Gelir adaletsizliği ve dayanılamaz yoksullukla mücadele. Yurtdışında emekli maaşının 230 Euro olduğunu söylediğimde tercüme hatası olduğunu düşünüyorlar. İkincisi insanlar anayasal haklarını fiilen kaybettiler; gösteri hakkı, toplantı hakkı, protesto. Demokrasi tepki ve protesto rejimidir. Sesini yükselten herkesin sesine söz olup, anayasal haklarını geri alıp, ekonomik hakları için mücadele edebilecekleri bir zemin yaratmak… Muhalefet olarak benim buralara katkım olabilir. İnsanların hissettikleri gerçek sorunlar üzerinden siyaset yapmak lazım" cevabını verdi.

"TWİTTER'I DEĞİL, SOKAĞI DİNLEDİK"

"Sosyal medya önemli bir mecra ama Twitter’ın toplumdaki algıyı birebir yansıttığını düşünmek büyük bir hata" diyen Özel, "Twitter’daki değerlendirme, eleştiri ve kanaatlerin sahayla uyup uymadığına bakmak lazım. Sokağın sesini dinlemek başka bir şey; bunu anketle, örgütle ve yolladığın milletvekillerinin raporlarıyla dinleyebiliyorsun" ifadelerini kullandı.

"KAZANANA MAZBATA VERİLİYOR"

Seçim sonuçlarına ilişkin "CHP kazanmadı, AKP seçmeni oy vermedi" şeklinde değerlendirmelerin olduğu hatırlatılan Özel, şu yanıtı verdi:

"CHP 4 milyona yakın oy artırdı. AK Parti ve MHP, 3 milyon oy kaybetti. Kazanana mazbata veriliyor. Bizde şu an 408 tane var. Kazananın rengine harita boyanıyor; kırmızıya boyadık. En çok büyükşehir bizde, en çok ilçe bizde, en çok il bizde. Bir lider kaybettiği seçimden sonra ‘Hayır ben kazandım’ derse seçmenin gözünde telafi edemeyeceği bir yara alır. Seçmen ona mesajı alsın diye kaybettiriyor."

EKONOMİNİN SEÇİME ETKİSİ

"Ekonominin seçime etkisi ne kadar oldu?" sorusuna Özel, şu cevabı verdi: "Başarıda tek değil birçok faktör var; seçmenin sesini dinleme, doğru adaylar, konjonktürel şartlar, AK Parti’nin kötü adaylar belirlemiş olması, seçmeni yormuş olması… Duyguları örgütleyen, insanları harekete geçiren bir şey lazımdı; gençler, kadınlar... Geçmiş dönem belediye başkanlarımızın iyi işlerini teminat gösterdik."