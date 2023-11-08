Özgür Özel'den yerel seçim açıklaması: 2 kente işaret etti, 'Listeye yeni belediyeler eklemek istiyoruz' dedi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlere ilişkin, "Halihazırda yönettiğimiz bütün belediyeleri tekrar kazanmak ve bu listeye yeni belediyeler eklemek istiyoruz" dedi. Manisa ve Bursa'ya işaret eden Özel, "Yüzde 52’ye yüzde 48’lik dengeyi gösterdiğimiz aday profili ve uygulayacağımız siyaset ile iktidar bloku aleyhine değiştirmeyi amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçim hedefleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyet'ten Sertaç Eş'e konuşan Özel, kurultay sonucuna ilişkin, "Delegelerimiz hafta sonu yapılan kurultayda sokağın sesini duydu ve Cumhuriyet Halk Partisi’nde değişimi gerçekleştirdi" değerlendirmesini yaptı.

Seçimlerde başarıya odaklanacaklarını belirten Özel, "Şimdi örgütümüzün, üyelerimizin, seçmenimizin sesi doğrultusunda kurultayda taahhüt ettiğimiz anlayışa uygun olarak sokaktan ve meydandan korkmayan bir yönetim tarzıyla ilk yerel ve genel seçimlerde başarıya odaklanacağız. Nerede sorunu olan bir yurttaşımız varsa yanı başında beni ya da bir Cumhuriyet Halk Partiliyi bulacak. Laikliği savunmaktan mahcubiyet duymayan bir çizgide, tabanımızın hassasiyetlerinin farkında olarak ama tabanımızı genişletmek için siyaset yapacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini hep birlikte iktidar yapacağız" ifadelerini kullandı.

"LİSTEYE YENİ BELEDİYELER EKLEMEK İSTİYORUZ"

Yerel seçimlerdeki hedeflerine değinen Özel, şunları söyledi: "Cumhuriyet Halk Partisi olarak yerel seçimlerde, halihazırda yönettiğimiz bütün belediyeleri tekrar kazanmak ve bu listeye yeni belediyeler eklemek istiyoruz. Başta memleketim Manisa, kazanmaya çok yakın olduğumuz Bursa ve komşu illerimizdeki belediyeleri kazanmayı, sahil şeridini kalınlaştırmayı, Karadeniz dahil az sayıda belediye kazandığımız bölgelerde daha fazla belediyeyi yönetmeyi hedefliyoruz."

Özel, şöyle devam etti: "Alınabilecek çok sayıda belediyeyi daha yönetme iddiamızın yanı sıra, siyasetimizde 10 yıldır var olan, yüzde 52’ye yüzde 48’lik dengeyi gösterdiğimiz aday profili ve uygulayacağımız siyaset ile iktidar bloku aleyhine değiştirmeyi amaçlıyoruz."

"TÜZÜK KONUSUNDAKİ TAAHHÜTLERİMİZİ YERİNE GETİRECEĞİZ"

Tüzük kurultayına ilişkin de konuşan Özel, "15 Eylül günü adaylık açıklamam sırasında kamuoyuna ilan ettiğim, ardından il kongrelerinde ve il gezilerinde verdiğim ve kurultay konuşmamda da ifade ettiğim tüm vaatlerin arkasındayım, tüzük değişiklikleri de dahil. Tüzük konusundaki taahhütlerimizi yerine getireceğiz. Önümüzdeki hafta il başkanlarımız ile bu konu gündemli bir toplantı yapacağız ve önerilerini alacağız. Taahhüt ettiğimiz değişiklikleri yapacağız. İlan edilen tarihte daha önce verilmiş taahhütleri de yerine getirmek üzere tüzük kurultayı yapacağız. Ancak tüzüğümüzdeki esaslı değişikliği, dünyadaki iyi örnekleri de inceleyerek yerel seçimlerden sonra yapacağız" ifadelerini kullandı.