Özgür Özel duyurdu: CHP, büyük emekli mitingi düzenleyecek

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin büyük emekli mitingi düzenleyeceğini söyledi.

Özel, miting tarihinin önümüzdeki günlerde netleşeceğini kaydetti.

Erdoğan ile yapılacak görüşmeye ilişkin de konuşan Özgür Özel, "Önceki dönem genel başkanlarımızla da görüşmeler yapacağız. Önemli bir noktadayız. Bir nezaket ziyareti değil, nezaketi elden bırakmadan bir çalışma ziyareti olacak. Karşımızdakilerin her birisi bu milletin seçtiği insanlar. Meclis’te muhalefetimizi yapıyoruz. Gerektiği yerde de müzakere edeceğiz. Biz bir kişinin karar verdiği bir yapı değiliz” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin ise "Sayın Cumhurbaşkanı, randevuyu Çankaya’ya verirse çok şık olur. Meclis olabilir. AK Parti Genel Merkezi de olabilir. Beştepe’de randevu verilirse de Beştepe’ye giderim. İçerik, yer tartışmasından önemli. Bir inat uğruna beklentileri heba edemem. Doğru bir zaman ve doğru bir zemin belirlenir" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde:

"Biz bunun bir yerrel seçim olduğunu unutmuyoruz. Millet sizi birinci parti olmanızı istiyoruz dedi. Sen kibrini göstermeyi sürdürürsen, millet erken seçim de ister. İnsanların cebinde parası yok. İnsanların 'bunlarla olmuyor' demesi erken seçim çağrısından çok daha etkilidir. Ben bir erken seçim çağrısı yapmayacağım. Ama milletimize kulak vermeye devam edeceğiz.

Çok yakında bir büyük emekli mitingi yapacağız. Yeri ne olur, ne zaman olur, onu değerlendireceğiz. Ama bizim mitinlerimiz barışçıl mitingler olacak. Emeklilerin sesini duymamaya devam ederlerse biz, emeklililerin sesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Ayrıntılar geliyor...