Özgür Özel emekliler için önerisini açıkladı, Erdoğan'a çağrı yaptı: Seçimden önce yapalım

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, emekliler için 7 bin lira seyyanen zam verilmesi için öneride bulundu. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrı yapan Özel, "Önümüzdeki pazartesi Meclis'i açalım, emeklinin zammını salı günü yapalım. Seçimden önce yapalım" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Samsun ve Sinop'ta Halk Buluşması'na katıldı.

Samsun'daki mitingde açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Bizimle kavga etmek istiyorlar. Bizimle etnik köken üzerinden, mezhepler üzerinden, kimlikler üzerinden, ayrımlar üzerinden farklılıklar üzerinden kavga etmek istiyorlar. Biz şunu söyledik; gerekirse kavga ederiz ama kimlikler üzerinden kavga etmeyiz, senin istediğin kavgayı etmeyiz. Emeklinin hakkını aramak için emekçiler için, yoksullar için, esnaflar için, çiftçiler için kavga edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Emeklilerin yaşadığı sorunlara değinen Özel, "Emekliler Türkiye'de 16,5 milyon kiş ive en büyük ızdırabı çekenler. 22 yıl önce Adalet ve Kalkınma Partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı, 1.5 asgari ücretti. Yani sizi hiç ellemeseler, sizinle uğraşmasalar bugün 17 bin lira asgari ücret, yani 26 bin lira emekli maaşı alınıyor olacaktı" diye konuştu.

"EMEKLİLER SANDIKTA HESABINI SORACAK"

Özel, şöyle devam etti: "Bu iktidar geldiğinde tam 8 çeyrek altın değerindeydi. Bugün en düşük emekli maaşı 2,5 çeyrek altın alabiliyor. Yani emeklinin her ay 5,5 çeyrek altın kaybı var bu iktidarın geldiği günden bugüne. Ama bir sefer değil ki! Siz bu 5,5 çeyrek altını nerede kaybettiniz? Seçim sandığında... Önümüzdeki ilk seçim sandığında, 31 Mart'ta emekliler sandıkta bunun hesabını sormaya var mıyız?"

"FINDIK ÜRETİCİLERİNİN DERDİ ÇOK"

"Fındık üreticisinin derdi, tasası çok" diyen Özel, şunları söyledi:

"Samsun'daki fındık bahçelerinde Türkiye'nin en yüksek ikinci üretimi gerçekleşiyor. 4 doların taban fiyat olması, altındaki işlemlerin cezalandırılması ve fındık üreticilerinin sonuna kadar arkasında durulması için mücadeleye devam edeceğiz."

GENÇLERE SESLENDİ

Genç işsizliğin önemli bir sorun olduğunu vurgulayan Özel, gençlere de seslendi:

"Bizim için beka sorunu gençlerimizin durumudur. Bizim gençlerimizin dünyanın diğer ülkelerinde hayal kurması beka sorunudur. Bugün 4 gençten 3'ü bavulları zihninde toplamış, fırsatını bulursam yurt dışına gitmek, çalışmak, yerleşmek isterim diyor. Türkiye'nin bir kez daha korkuya değil, kaygıya değil, yasaklara değil; umuda, demokrasiye, özgürlüklere ihtiyacı var. Türkiye'deki bütün gençlere sesleniyorum; umudu kaybetmeyin, enseyi karartmayın, kimseden korkmayın."

ERDOĞAN'A TEPKİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gönderme yapan Özel, şunları kaydetti:

"1 Nisan'dan sonrada meydanlarda, sokaklarda, yollarda emeklilerle yürüyeceğiz, gençlerle yürüyeceğiz, staj mağdurlarıyla yürüyeceğiz. Emekliye para yok, staj mağdurlarına para yok, çalışana para yok, çiftçiye para yok, esnafa para yok! Beşli çeteye gelince para çok, yandaş müteahhitlere para var! O zaman 31 Mart'ta da Recep Tayyip Erdoğan'a oy yok."

"FARK KAPANDI"

CHP'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cevat Öncü'yü oy isteyen Özel, "Her anket daha iyi geldi, her anket daha iyi geldi. Bütün büyükşehirlere dahi gidecek zaman yokken, baktık ki Samsun anketlerde daha iyiye, daha iyiye, daha iyiye gidiyor. Başkanla rakibi arasında fark kapandı, bir adım mesafe kaldı" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'A EMEKLİLER İÇİN ÇAĞRIÖzgür Özel, Samsun'un ardından Sinop'taki mitingde yurttaşlara seslendi.



Balıkçıların çok önemli sorunları ve dertleri olduğunu belirten Özel, "Partimiz bir Denizcilik Bakanlığı kurulmasına karar verdiyse şüphesiz o kararda en çok emeği olanlardan birisi Barış Karadeniz kardeşimizdir. İktidarımızda onun Denizcilik Bakanı olduğu günleri ümit ediyoruz" ifadelerini kullandı.



CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu selamlayan Özel, "Eskiden emekli ikramiyesi diye bi şey yok. 2015 yılında 7 Haziran'da birisi çıktı ve emekliye iki bayramda birer ikramiye dedi. Kimdi o? Kemal Kılıçdaroğlu, saygıyla selamlıyoruz" diye konuştu.



Özel, şöyle devam etti: "Kemal Bey dediğinde 'veremezsiniz' dediler. 7 Haziran'da çoğunluğu kaybedince 1 Kasım'da 'vereceğiz' dediler. Seçimi kazandıklarında verdiği sözleri unuttular, 3 yıl söz verdikleri ikramiyeyi vermediler. 2018'de seçime bir-iki ay kala bin lira verdiler."



AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Özgür Özel, şunları kaydetti:



"Erdoğan bizim söylediğimiz 'emekli kartı' seçim sonrası için düşünüyormuş. Sosyal yardım diyormuş ama esas mesele en düşük emekli maaşının asgari ücret olması. Yani emeklilere 7 bin lira seyyanen zam verilmesi. Gelecek hafta çıkıp da 'Ben bunu ileride yapacağım' deme. Çünkü sen vereceğim dediğin bayram ikramiyesini 6 bayram vermemiş insansın. Eğer emekliye bir şey yapacaksan Özgür Özel burada, CHP Grubu burada. Önümüzdeki pazartesi Meclis'i açalım, emeklinin zammını salı günü yapalım. Seçimden önce yapalım."



Erdoğan'a tepki gösteren Özel, "Emekliye bir şey vermek değil, kandırma peşinde olduğu için Recep Tayyip Erdoğan seçimden sonra iyileştirme yaparız diyor. Emeklinin karnı aç ama senin yalanlarına emeklinin karnı tok" diye konuştu.



Merkez Bankası'nın faizi yükseltmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, "Ne diyordu Tayyip Erdoğan 2014'te 'Biz geldiğimizde ülkeyi yüzde 43 faizle aldık, nereden nereye getirdik' diyordu. O beğenmediği, aşağıladığı, kötülediği koalisyon hükümetinde faiz 43'tü, şimdi 50'ye çıktı. Nereden nereye getirdin memleketi!" ifadelerini kullandı.