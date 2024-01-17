Özgür Özel: En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekliye yüzde 5 ek zam hakkında paylaşımda bulundu: Özel, “En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, en düşük emekli maaşının 10 bin lira olmasına değinerek, “Tayyip Erdoğan, 2024 yılını ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan etti. Ancak, emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan’ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

Özel, emeklilere gelen yüzde 5 ek zamma dair,”Tayyip Erdoğan, 2024 yılını ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan etti. Ancak, emeklileri açlığa mahkum etti. Erdoğan’ın açıkladığı ilave zam da en düşük emekli maaşını yükselttiği seviye de yetersizdir. Emekliler buna mahkum edilemez. En düşük emekli maaşı asgari ücret olmalıdır” dedi.