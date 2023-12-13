Özgür Özel: "Erdal Eren son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacağız"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, idam edilişinin 43. yılında Erdal Eren'i "12 Eylül karanlığında yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'in son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacağız" sözleriyle andı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra idam edilen Erdal Eren için bu akşam sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı.
12 Eylül karanlığında yaşı büyütülerek idam edilen #ErdalEren'in son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacağız.#ErdalErenHep17Yasında pic.twitter.com/ehFHfZHayW— Özgür Özel (@eczozgurozel) December 13, 2023
Özel'in paylaşımı şöyle:
"12 Eylül karanlığında yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacağız."
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