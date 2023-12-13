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Özgür Özel: "Erdal Eren son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, idam edilişinin 43. yılında Erdal Eren'i "12 Eylül karanlığında yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren'in son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacağız" sözleriyle andı.

Güncel
  • 13.12.2023 21:32
  • Giriş: 13.12.2023 21:32
  • Güncelleme: 13.12.2023 21:36
Kaynak: Haber Merkezi
Özgür Özel: "Erdal Eren son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacağız"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra idam edilen Erdal Eren için bu akşam sosyal medya hesabından anma mesajı yayınladı.

Özel'in paylaşımı şöyle:

"12 Eylül karanlığında yaşı büyütülerek idam edilen Erdal Eren son bakışlarını ve tam bağımsız ülke hayalini asla unutmayacağız."

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