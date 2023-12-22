Özgür Özel, Erdoğan'a 50 bin TL tazminat ödeyecek
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Kaynak: AA
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle açtığı davada mahkeme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 50 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.
Erdoğan'ın, avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Özel aleyhine, 17 Aralık 2020'de TBMM'de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle açtığı manevi tazminat davası, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesince kesin olarak karara bağlandı.
Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
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