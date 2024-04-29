Özgür Özel-Erdoğan görüşmesinin tarihi belli oldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşme, 2 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşmenin tarihi netleşti.

AA'nın aktardığına göre Erdoğan ile Özel görüşmesi, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

Görüşmenin yeri ise henüz netleşmedi ancak Beştepe'de yapılabileceği ifade ediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Erdoğan'dan görüşme için randevu istemişti.

NELER KONUŞULACAK?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Erdoğan ile yapacağı görüşmeye ilişkin belediyelerin sorunlarından, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uyulmasına kadar üzerinde konuşulması gereken önemli meselelerin olduğunu belirtmişti.

Özgür Özel, şunları söylemişti:

“CHP yurt içinde ana muhalefet partisi sınırların dışına çıkınca Türkiye’nin partisi. Türkiye’nin dış politikada önemli sorunları var. Alman Başbakanı sosyal demokrat. Alman Cumhurbaşkanı sosyal demokrat kökenli. İspanya başbakanı sosyal demokrat. Sayın Erdoğan’ın dünyada temas ettiği pek çok lider sosyal demokrat, sosyalist. Bu konuda ben kiminin yardımcısıyım, kiminle aynı masadayım. O yüzden Türkiye’nin meselelerinin çözülmesinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin önemli katkıları oluyor, olabilir. Çok uzun yıllardır terk edilmiş birtakım devlet geleneklerinin tekrar Türkiye’ye kazandırmak için son seçimin birinci partisi olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getireceğiz. Hepsini Sayın Erdoğan’la görüşeceğiz. Önceliklendirerek oturacağız, görüşeceğiz. Sonuç alırsak bu diyalog kanalını açık tutacağız.”

Kanal7'de konuşan AKP'li Leyla Şahin Usta ise görüşmeye ilişkin şunları aktarmıştı:

"Görüşmenin ne zaman olacağı konusunda tam bir bilgi yok. Bu hafta ya da diğer hafta için özel kalemler çalışacak diye konuşuldu. Muhtemelen Beştepe'de olacak. Hiç konuşulmaması anormaldi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'in görüşme talebi sonrası 'Müzakere edilmez, mücadele edilir açıklaması bu sorunun nereden kaynaklandığını gösteriyor.

İlk görüşme karar değil, müzakerelerin başlaması ve devam etmesi açısından bir adımdır. Özgür Özel kendi önceki Genel Başkanları ve kendi parti ekipleriyle konuşarak gündemleri getireceğini söylüyor. En başta ekonomi olacak sanırım, kendisi de söylüyor. Bunlar bizim de ana gündemimiz. Ülkenin bu sorunlarının çözülmesi için 'konuşalım' demek güzel bir şey."